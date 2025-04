POL-MS: Betrunken auf dem E-Scooter - 20-Jährige beschädigt geparktes Auto

Münster (ots) - Am 20.03. um 11.15 Uhr ist eine 83-Jährige mit ihrem Fahrrad an der Bernsmeyerstiege gestürzt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen und einem flüchtigen Autofahrer. Nach Angaben der Dame ist sie am besagten Tag mit ihrem Pedelec auf die Bernsmeyerstiege eingebogen. Wenige Meter vor ihr soll ein Auto gestoppt haben und anschließend rückwärts ...

