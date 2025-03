Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN - Polizei stellt diverse Verkehrsverstöße bei ihren wöchentlichen Kontrollen fest

Kreis Paderborn (ots)

(mh) Bei ihren allgemeinen Verkehrskontrollen hat die Polizei Paderborn auch in der vergangenen Woche diverse Verkehrsverstöße geahndet.

So fiel den Beamtinnen und Beamten am Mittwoch, 12. März, gegen 11.37 Uhr ein Seat Ibiza an der Anreppener Straße in Delbrück auf, da dessen Fahrer nicht angeschnallt war. Bei der Überprüfung des 34-jährigen Mannes stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besaß. Dazu schien er nicht fahrtüchtig zu sein. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Der Fahrer wurde zur Wache Delbrück gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf den Fahrzeugführer und den Fahrzeughalter kommen nun entsprechende Strafanzeigen zu.

Auch am Dienstag, 11. März, erwischte die Polizei einen Fahrer, der ohne Führerschein unterwegs war. Der 36-Jährige wurde gegen 11.33 Uhr mit einem Kia Picanto auf der B64 in Höhe Henkelberg mit einer Geschwindigkeit von 123 Kilometern pro Stunde gemessen. Erlaubt sind dort 100. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Am gleichen Tag befand sich ein Streifenwagen kurz vor 18.00 Uhr hinter einem Mitsubishi Colt, der auf der Bahnhofstraße in Paderborn stadtauswärts fuhr. Aus dem PKW drang deutlicher Cannabisgeruch. Die Polizei stoppte das Auto auf der B1 kurz vor der Auffahrt zur A33 in Richtung Bielefeld. Es stellte sich heraus, dass der 20-jährige Fahrer kurz zuvor einen Joint im Fahrzeug konsumiert hatte. Der PKW wurde abgestellt und der Mann musste zur Blutprobenentnahme mit auf die Wache. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Am Montag, 10. März, führte der Verkehrsdienst der Polizei zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr Geschwindigkeitskontrollen auf der L755 Bollerbornstraße zwischen Altenbeken und Langeland durch. Ein Fahrer fuhr unter Drogeneinfluss, elf waren zu schnell unterwegs (s. Pressebereicht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5988570)

Weitere Geschwindigkeitskontrollen ab es mittels Lasergerät am Freitag, 07. März, auf der B1 bei Bad Lippspringe. Dabei fiel ein 28-jähriger auf, weil er mit seinem BMW nicht nur zu schnell in Richtung Paderborn fuhr, sondern auch unter Drogeneinfluss zu stehen schien. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er musste den PKW stehen lassen. Auf ihn kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu.

Am Donnerstag, 06. März, hielt die Polizei gegen 10:40 Uhr einen LKW an der Clara-Pfänder-Straße in Salzkotten wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrerlaubnisklassen C und CE, die der 51-jährige Fahrer vorzeigte, schon seit seit April 2023 nicht mehr gültig waren. Trotzdem hat der Mann seitdem etwa 200 Fahrten mit unterschiedlichen LKW-Gespannen der Spedition, bei der er angestellt ist, unternommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf den Mann und die Spedition kommen nun entsprechende Strafanzeigen zu.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell