Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnmobil brennt nach technischem Defekt komplett aus

Bad Wünnenberg (ots)

(cr) Am Mittwochmittag, 12.März, geriet gegen 12.50 Uhr an der Straße Auf der Brede in Bad Wünnenberg ein Wohnmobil in Brand. Die Ermittler der Kriminalpolizei gehen von einem technischen Defekt aus. Personen wurden nicht verletzt. Am angrenzenden Wohnhaus entstand Sachschaden.

Das Wohnmobil war vor dem Einfamilienhaus geparkt und an die Stromversorgung angeschlossen. Der Eigentümer bemerkte den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Als diese eintraf stand der Motorraum bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte gelöscht werden. Durch die Brandentwicklung wurden am angrenzenden Wohnhaus ein Fenster und ein Teil der Außenfassade beschädigt. Die Höhe des Sachschadens beträgt rund 100.000 Euro.

