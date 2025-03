POL-PB: Unbekannte stiehlt Geldbörse im Discounter

Altenbeken (ots) - (cr) Am Dienstagnachmittag, 11.März, stahlen Unbekannte die Geldbörse eines 68-Jährigen in einem Lebensmittelgeschäft an der Hüttenstraße in Altenbeken. Der Senior befand sich gegen 16.30 Uhr im Discounter. Den Diebstahl bemerkte er zunächst nicht. Erst an der Kasse fiel dem Kunden das Fehlen seines Portemonnaies auf. Später fand ein anderer Kunde die Geldbörse in der Gemüseabteilung und gab ...

