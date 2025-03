POL-PB: Über Kreisel gefahren und auf Acker überschlagen

Bad Wünnenberg (ots) - (md) Unbekannte brachen am Dienstag, 11. März zwischen 17.50 Uhr und 19.45 Uhr in ein Textilgeschäft an der Forstenburgstraße in Bad Wünnenberg ein, stahlen Bargeld und flohen in unbekannte Richtung. Der oder die Täter verschafften sich durch den Haupteingang Zutritt zu dem Geschäft und den zugehörigen Büroräumen. Dort stahlen sie Bargeld und flohen in unbekannte Richtung. Es entstand ein ...

