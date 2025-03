Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN: Geschwindigkeitskontrollen bei frühlingshaftem Wetter

Altenbeken (ots)

(md) Am Montag, 10. März führte die Kreispolizeibehörde Paderborn von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr Geschwindigkeitskontrollen mittels Lasergerät auf der L 755, also der Bollerbornstraße durch, sowohl für die Fahrtrichtung Altenbeken, als auch in Richtung Langeland.

Innerhalb kürzester Zeit ahndeten die Einsatzkräfte elf Geschwindigkeitsverstöße mit Bußgeldern. Bei frühlingshaftem Wetter zählten die eingesetzten Beamten im Einsatzzeitraum 24 Kräder, von denen in der Messstelle aber lediglich zwei zu schnell waren.

Ein Suzukifahrer aus Hannover war auf einer längeren Ausfahrt und beschleunigte gegen 16.49 Uhr aus Richtung Altenbeken kommend aus einer Kurve an der Bollerbornstraße heraus. Der 54-jährige fuhr bei erlaubten 50 Stundenkilometern nach Abzug der Toleranz mit 79 Kilometern pro Stunde, ihn erwarten ein Bußgeld von 150 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 25-jähriger Triumph-Fahrer aus Paderborn von Langeland aus in Richtung Altenbeken. Bei ebenfalls erlaubten 50 Stundenkilometern erwarten in bei 76 Kilometern pro Stunde nach Toleranzabzug ebenfalls 150 Euro Strafe und ein Punkt.

Ein 23-jähriger Fahrer aus Höxter war mit seinem Mercedes-Sprinter nach Toleranzabzug mit 20 Kilometern pro Stunde nicht nur zu schnell unterwegs, er stand auch unter dem Einfluss von Kokain und THC (Tetrahydrocannabinol) und musste zur Blutprobe. Für den Geschwindigkeitsverstoß ist ein Bußgeld von 60 Euro fällig, die Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss führt zu einem Bußgeld von bis zu 1000 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot.

#LEBEN bringt die Anstrengungen der Polizei, schwere Verkehrsunfälle zu reduzieren, auf den Punkt. Zugleich soll #LEBEN daran erinnern, worauf es bei der Teilnahme am Straßenverkehr ankommt: Auf sichere Mobilität. Denn Verkehrsunfälle passieren nicht einfach so - sie werden verursacht, weil in den meisten Fällen Regeln missachtet werden. Die Botschaft ist also so einfach wie wirkungsvoll: Wenn wir uns im Straßenverkehr an Regeln halten, schützen wir Leben. Jede richtige Entscheidung bei Situationen im Straßenverkehr trägt zur Sicherheit aller bei. Wir alle tragen Verantwortung für eine sichere Mobilität.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell