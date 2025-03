Polizei Paderborn

POL-PB: Brand in Waschküche

Paderborn-Wewer (ots)

(md) Am Montag, 10. März kam es zu einem Brand in der in der Waschküche eines Einfamilienhauses am Weikenweg in Paderborn-Wewer. Als Brandursache stellte die Polizei eine fahrlässige Brandstiftung fest, der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Als die Polizei gegen 10.42 Uhr am Einsatzort eintraf, war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt, die beiden Bewohnerinnen des Hauses hatten das Wohnhaus bereits eigenständig verlassen und wurden zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell