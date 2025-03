Polizei Paderborn

POL-PB: Verfolgungsfahrt wird schnell beendet

Paderborn (ots)

(md) Am Freitagabend, 07. März, entzog sich ein 28 Jahre alter Autofahrer an der Detmolder Straße in Paderborn gegen 17.10 Uhr einer Polizeikontrolle durch Flucht, konnte aber nach kurzer Verfolgungsfahrt von der Polizei gestellt und festgenommen werden.

Eine Zeugin meldete am frühen Abend eine gelben Seat Ibiza auf dem Parkplatz eines Supermarkts der Detmolder Straße, der augenscheinlich nicht verkehrstüchtig war. Das gemeldete Auto kam den eingesetzten Streifenbeamten bei Ihrem Eintreffen entgegen und beschleunigte stark. Der Wagen flüchtete zunächst über die Detmolder- in Richtung Giersstraße und missachtete die Anhaltezeichen der Polizei.

Der Flüchtende setzte seine Fahrt über die Heierswall Richtung Amtsgericht fort, und überfuhr die rot zeigende Ampelanlage am Detmolder Tor Richtung Friedrichstraße. Auf Höhe der des Schwimmbades lenkte der Fahrer sein Auto in den Gegenverkehr, der bis zum Stillstand abbremsen musste. Die Polizeikräfte folgten dem Flüchtigen, der weitere rote Ampeln missachtete, weiter über die Friedrichstraße, Bahnhofstraße, Florianstraße und Riemekestraße auf die Imadstraße. Von dort bog der Beschuldigte in die Ferdinandstraße in Fahrtrichtung Fürstenbergstraße ab.

Auf Höhe der Polizeiwache fuhr der Mann nach links auf den Geh- und Radweg, um einen Pkw auf der Straße zu umfahren. Von der Ferdinandstraße bog er dann verbotswidrig nach rechts in die Fürstenbergstraße ab. Aufgrund des entgegenkommenden Fahrzeugverkehrs konnte er seine Fahrt nicht fortsetzen. Zugleich blockierten die Beamten mit dem Streifenwagen die Fürstenbergstraße, sodass ein Zurücksetzen des Seat nicht möglich war.

Die Beamten nahmen den Fahrzeugführer, der nach eigenen Angaben unter Betäubungsmitteleinfluss stand, fest. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten sie eine so genannte "Crack-Pfeife" und mehrere Spritzennadeln sicher. Die Ermittlungen ergaben, dass der Seat Ibiza nicht zugelassen war und das angebrachte, polnische Kennzeichen dem Wagen nicht zugewiesen war. Der Fahrer, ein 28-jähriger Ukrainer, ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, die Eigentumsverhältnisse des Autos sind ungeklärt.

Während der Fahrt kam es zu mehreren Rotlicht- und weiteren Verkehrsverstößen unter konkreten Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmender, die Ermittlungen dazu laufen.

