Polizei Essen

POL-E: Essen: Einsatzgeschehen anlässlich des Bundesparteitages der AfD - Ein Polizeibeamter durch Demonstranten schwer verletzt - 1. Folgemeldung - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am Samstagvormittag (29. Juni) attackierten Demonstranten am Rande des Bundesparteitags der AfD in Essen mehrere Polizisten der Bereitschaftspolizei. Unbekannte traten bei dem Übergriff zwei der Polizisten mehrfach vor den Kopf. Außerdem traten sie massiv auf einen der beiden Beamten ein, der bereits auf dem Boden lag. Insgesamt verletzten sich bei dem Angriff neun Beamte. Wir berichteten:

https://essen.polizei.nrw/presse/einsatzgeschehen-anlaesslich-des-bundesparteitages-der-afd-zwei-polizeibeamte-durch-demonstranten-schwer-verletzt

https://essen.polizei.nrw/presse/einsatzgeschehen-anlaesslich-des-bundesparteitages-der-afd

Ermittler der Kriminalpolizei werteten intensiv Videoaufnahmen der Tat aus. Auf einer der Sequenzen zieht der Haupttäter seine Maske herunter, sodass sein Gesicht zu erkennen ist. Mithilfe der Fotos sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Angreifers geben können.

Unter dem folgenden Link können Sie die Fotos abrufen:

https://polizei.nrw/fahndung/139515

Bitte nehmen Sie über hinweise.essen@polizei.nrw.de oder über die Rufnummer 0201/829-0 Kontakt zur Polizei Essen auf, wenn Sie Hinweise zu dem Unbekannten geben können./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell