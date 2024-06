Polizei Dortmund

POL-DO: Defekter Rettungshubschrauber repariert: Autobahn 2 wieder frei

Dortmund

Wie mit der Presseinformation 0592 berichtet, konnte ein am Mittwochnachmittag (19.6.2024) nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 gelandeter Rettungshubschrauber aufgrund eines technischen Defekts zunächst nicht wieder starten. Die Autobahnpolizei musste die A2 ab dem Autobahnkreuz Dortmund-Nordwest in Richtung Oberhausen sperren.

Anfangs war der Abtransport des Hubschraubers mit einem Tieflader geplant, was mindestens fünf Stunden in Anspruch genommen hätte. Spezialisierte Techniker konnten den Hubschrauber zügig reparieren, so dass dieser um 20:06 Uhr wieder abheben konnte. Die Autobahnmeisterei reinigte schnell die Fahrbahn - um 20:12 Uhr waren die Absperrungen wieder aufgehoben.

