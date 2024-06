Polizei Dortmund

POL-DO: Defekter Rettungshubschrauber auf Autobahn: A2 bei Castrop-Rauxel in Richtung Oberhausen gesperrt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0592

Nach einem Verkehrsunfall mit Verletzten bei Castrop Rauxel / Henrichenburg landete am Mittwochnachmittag (19.6.2024) gegen 17:30 Uhr auf der Autobahn 2 in Richtung Oberhausen ein Rettungshubschrauber. Ein technischer Defekt verhinderte den Abflug des Hubschraubers, so dass dieser mit einem Tieflader abtransportiert werden muss.

Deshalb ist die Autobahn 2 aktuell in Richtung Oberhausen gesperrt. Die Autobahnpolizei leitet den Verkehr von der Autobahn 2 ab. Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer mit Fahrtrichtung Oberhausen sollten den Bereich weiträumig umfahren.

Über die Dauer der Sperrung kann die Polizei derzeit keine genauen Angaben machen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell