Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrlässige Brandstiftung löst Brand aus

Lichtenau-Atteln (ots)

(md) In der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Luise-Hensel-Straße in Lichtenau-Atteln kam es am Sonntag, 03. März gegen 04.40 Uhr zu einem Brand durch fahrlässige Brandstiftung.

Als die eingesetzten Polizeikräfte an der Örtlichkeit eintrafen, hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen und das Sechsparteienhaus komplett evakuiert. Die 75-jahre alte Bewohnerin der Wohnung war durch den Brand aufgewacht und hatte das Haus eigenständig verlassen. Sie wurde aufgrund einer Rauchgasvergiftung behandelt. Weitere Hausbewohner wurden nicht verletzt, die betroffenen Wohnung ist momentan unbewohnbar.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 100.000 Euro.

