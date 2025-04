Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld

Ludwigsburg (ots)

Als Polizeibeamte gaben sich noch unbekannte Täter aus, die am Donnerstag (10.04.2025) gegen 12:00 Uhr bei einem hochbetagten Ehepaar in der Goldmühlestraße in Sindelfingen anriefen. Sie machten ihren Opfern durch geschickte Gesprächsführung glaubhaft, dass die Nichte in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen und hierbei eine 28-jährige Frau getötet worden sei. Die Täter gaben vor, dass die Nichte erst nach Zahlung einer Kaution in fünfstelliger Höhe wieder freigelassen werde. Das Ehepaar übergab anschließend gegen 13:00 Uhr einem etwa 35- bis 45- Jahre alten, athletisch wirkenden Mann mit langen dunklen Haaren und dunkler Bekleidung an der Wohnungstür einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Erst im Nachgang fiel der Betrug auf. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen, die am Donnerstagmittag Verdächtiges in der Goldmühlestraße beobachtet haben, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

