Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Küchenbrand zur Mittagszeit - Haustier überlebt

Gladbeck (ots)

Heute kam es um 13:32 Uhr auf der Straße "Gecksheide" zu einem voll entwickelten Küchenbrand. Sofort rückte der hauptamtliche Löschzug der Feuer- und Rettungswache an der Wilhelmstraße aus. Zeitgleich wurden, gemäß der Alarm- und Ausrückeordnung, die ehrenamtlichen Löschzüge Mitte und Brauck der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befanden sich alle Bewohner bereits vor dem Gebäude. Aus mehreren Fenstern im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses war eine starke Rauchentwicklung zu erkennen. Eine Bewohnerin wies darauf hin, dass sich ihre Katze noch in der Brandwohnung befinden würde. Sofort übernahm ein Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz mit einem C-Strahlrohr die Suche nach dem Haustier und die Bekämpfung des Brandes. Schnell konnte "Feuer unter Kontrolle" gemeldet werden. Die vermisste Katze wurde vom vorangegangenen Trupp, außen auf einer Fensterbank sitzend, vorgefunden. Noch bevor der Trupp die Katze ergreifen konnte, rettete sich diese mit einem Sprung in die Arme der Besitzerin. Nach Abschluss aller feuerwehrtechnischen Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben. Während des eineinhalb Stunden andauernden Einsatzes kam es zu zwei weiteren Einsätzen für die Feuerwehr Gladbeck. Am Bahnhof West brannte ein Müllbehälter und an der Hegestraße musste eine Katze von einem Dach gerettet werden. Kurzzeitig waren somit alle verfügbaren Kräfte im Einsatz. (FS)

