Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Verkehrsunfall auf der BAB2- LKW kollidiert mit PKW

Bild-Infos

Download

Gladbeck (ots)

Um 20:23 Uhr ist die Feuerwehr Gladbeck zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn A2 alarmiert worden. Ersten Meldungen zur Folge sollte eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt sein. Die Einsatzkräfte vor Ort verschafften sich sofort ein Lagebild. Ein LKW hat einen PKW touchiert, welcher stark verformt an der Mauer auf der linken Fahrspur zum Stehen kam. Die verletzte Fahrerin war in ihrem PKW eingeschlossen und wurde bereits vorbildlich durch einen Ersthelfer betreut. Die Feuerwehr bereitete umgehend die technische Rettung vor und unterbaute das Fahrzeug um weitere Erschütterungen zu vermeiden. Der anwesende Rettungsdienst übernahm zeitgleich die medizinische Versorgung der Verletzten. In Absprache mit dem Notarzt konnte die Frau, ohne größeren technischen Aufwand, schonend aus dem PKW befreit werden. Sie wurde unter Notarztbegleitung zu einem Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des LKW blieb hingegen unverletzt. Die Feuerwehr Gladbeck wurde von dem Gelsenkirchener Notarzt und einem Rettungswagen aus Bottrop unterstützt. Der Löschzug Süd der Freiwilligen Feuerwehr Gladbeck hat für die Dauer des Einsatzes den Grundschutz übernommen. (DA)

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell