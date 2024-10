POL-PPRP: Verdächtige Person gemeldet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte versuchten am frühen Mittwochmorgen (09.10.2024, gegen 04:30 Uhr) in ein Café in der Schanzstraße einzubrechen. Der hierbei ausgelöste Alarm störte die Täter scheinbar bei der Tatausführung. Gegenstände wurden nicht entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

