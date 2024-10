Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Stellenausschreibung - Keine Uniform, aber auch Polizei - Wir suchen Unterstützung!

Ludwigshafen (ots)

In der Vorder- und Südpfalz sorgen wir, die Beschäftigten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, rund um die Uhr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Dafür brauchen wir aber nicht nur gut ausgebildete Polizeibeamtinnen und -beamte. Damit der "Laden" läuft, benötigen wir auch tatkräftige Unterstützung von Fachkräften, zum Beispiel in den Bereichen Verwaltung, IT oder Haustechnik. Sie wollen, auch ohne Polizistin oder Polizist zu sein, in unserem Team arbeiten?

Dann aufgepasst:

In der Abteilung Polizeiverwaltung, Referat PV 5 (Liegenschaften) am Standort Ludwigshafen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als Sachbearbeiterin bzw. Sachbearbeiter (m/w/d) zu besetzen.

Die Voraussetzungen und Anforderungen an Ihr Profil, sowie weitere Informationen zur Bewerbung, finden Sie hier: https://s.rlp.de/ituu7

Wir bieten einen krisenfesten Arbeitsplatz mit vielfältigen Tätigkeitsbereichen, flexible Arbeitszeitmodelle und eine attraktive Altersvorsorge. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Kommen Sie in unser Team! Bewerben Sie sich jetzt und tragen Sie jeden Tag einen Teil für eine sichere Vorder- und Südpfalz bei. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Die Bewerbungsfrist für diese Stelle endet am 30.10.2024.

Wenn Sie einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen wollen, schauen Sie sich gerne unter https://s.rlp.de/YwRYe unseren Film "Wir für die Pfalz" an oder werfen einen Blick in unsere bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/Hq6Al. Sie werden überrascht sein, was wir alles machen.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

