POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Eingangstür des Polizeipostens beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von etwa 20.000 Euro richteten noch unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag (10.04.2025) auf Freitag (11.04.2025) an der Eingangstür des Polizeipostens Sachsenheim in der Hauptstraße in Großsachsenheim an. Die Unbekannten schlugen mutmaßlich mit einem größeren Stein mehrmals gegen die Sicherheitstür. Hierbei beschädigten sie den Schließmechanismus sowie eine in der Tür eingelassene Scheibe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Sachsenheim unter Tel. 07147 27406-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

