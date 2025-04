Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Im Rauschzustand gegen Brückengeländer gefahren - Hoher Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Kurz nach 01:30 Uhr endete die Fahrt eines 21-jährigen Lenkers eines gemieteten BMW 5er mit einem Zusammenstoß mit dem Geländer der Lindenbrücke. Zuvor hatte der Pkw-Lenker laut eines Zeugen in der Lindenstraße mit überhöhter Geschwindigkeit überholt und verlor infolgedessen unmittelbar vor der Einmündung zur Eastleighstraße die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Fahrzeug rutschte über den Einmündungsbereich, räumte dabei insgesamt fünf Bauzäune ab, streifte einen Baum und kollidierte sodann mit dem Brückengeländer und kam sodann zum Stehen. Da sich während der Unfallaufnahme beim Fahrer der Verdacht ergab, dass er unter Einfluss berauschender Mittel steht, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 60.000.- Euro, die Schätzungen des Sachschadens am Brückengeländer belaufen sich auf etwa 20.000.- Euro, die Bauzäune auf etwa 1.500.- Euro. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Fahrer wurde leicht verletzt, eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Ob sich noch weitere Insassen im Fahrzeug befunden haben, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, welchen der BMW unmittelbar vor der Unfallzeit aufgefallen ist oder die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Kornwestheim telefonisch unter 07154/13130 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell