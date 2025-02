Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, Orschweier - Flucht vor der Polizei endet mit vorläufiger Festnahme

Mahlberg, Orschweier (ots)

Ein 35 Jahre alter Hyundai-Fahrer muss sich nach einer Flucht vor der Polizei und einer daraus resultierenden Verfolgungsfahrt wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennen verantworten. Anlass hierfür war eine beabsichtigte Verkehrskontrolle am Montagabend, die gegen 18:30 Uhr von den Beamten des Polizeireviers Lahr durchgeführt werden sollte. Als der 35-jährige Wagenlenker die Kontrollabsicht der Beamten bemerkte, beschleunigte er sein Fahrzeug stark und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit von der Hauptstraße in die Hirtengasse. Nachdem er auch den dortigen verkehrsberuhigten Bereich mit mehr als 80 Stundenkilometern passierte, nahm die Flucht in der Bachstraße ihr Ende. Der Mittdreißiger konnte dort von den Beamten widerstandslos festgenommen werden. Weitere Ermittlungen offenbarten, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zusätzlich unter dem Einfluss Drogen gestanden haben dürfte, wie durch einen durchgeführter Drogentest bestätigte. Dem Hyundai-Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin muss er nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

/an

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell