Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemitteilung Flächenbrand bei Balingen-Erzingen (falsche Ortsangabe)

Reutlingen (ots)

Balingen (ZAK): Flächenbrand bei Erzingen

Ein Flächenbrand auf einem Wiesengrundstück hat am Mittwochmittag zum Einsatz der Rettungskräfte im Gewann Hebsack bei Erzingen geführt. Ersten Ermittlungen nach entfachte ein nicht sachgemäß abgelöschtes Feuer auf einer Wiese kurz vor 14 Uhr den Brand auf dem Grundstück in Verlängerung des Pappelweg. Bis zum Eintreffen der sofort verständigten Feuerwehr wurden die Flammen von einem Zeugen bekämpft, so dass durch die Wehrmänner lediglich Nachlöscharbeiten vonnöten waren. Durch den Brand wurde die Wiese auf einer Fläche von 150 x 50 Metern beschädigt. Weiterhin wurden zwei Weidezäune in Mitleidenschaft gezogen. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

