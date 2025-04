Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Streitigkeiten; Einbruch; Verkehrsunfälle; Automaten aufgebrochen

Pfullingen (RT): Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung ermittelt die Polizei seit Dienstagabend gegen zwei Männer, die einen Bekannten geschlagen und ihm Wertgegenstände entwendet haben sollen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war der 36-jährige Geschädigte gegen 21.35 Uhr mit seinen beiden Bekannten in einer Grünanlage zwischen der Markt- und der Kaiserstraße unterwegs, als diese auf ihn eingeschlagen haben sollen. Anschließend sollen die beiden Männer dem 36-Jährigen mitgeführte Gegenstände abgenommen haben. Nachdem der Geschädigte in Richtung Marktstraße geflüchtet war und Zeugen auf die noch andauernde körperliche Auseinandersetzung aufmerksam geworden waren, verließen die Beschuldigten die Örtlichkeit. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der nach ersten Erkenntnissen unverletzt gebliebene, aber unter der Einwirkung berauschender Mittel stehende 36-Jährige wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegen. (rd)

St. Johann (RT): Einbruch in Upfingen

Ein Sportheim in der Straße Vordere Wacht in Upfingen ist in der Zeit zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Mittwoch, neun Uhr, von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Täter drang gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude ein und suchte im Inneren nach Stehlenswertem. Dabei warf der Unbekannte diverse Gegenstände zu Boden, die dadurch teilweise auch zerstört wurden. Ob der Kriminelle auch etwas entwendete, steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Esslingen (ES): Mit Roller auf Pkw aufgefahren

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein 60-jähriger Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag an der Kreuzung Schorndorfer-/Plochinger Straße erlitten. Der 60-Jährige war gegen 9.30 Uhr mit dem Zweirad auf der Schorndorfer Straße unterwegs und wollte mit diesem nach links in die Plochinger Straße einbiegen. Dabei erkannte er offenbar zu spät, dass der vorausfahrende 38-Jährige seinen Smart aufgrund eines Rückstaus abbremsen musste. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Rollerfahrer zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro. (rd)

Balingen (ZAK): Automaten-Aufbrecher unterwegs

Ein Krimineller hat in der Nacht zum Mittwoch in der Straße Wasserwiesen sein Unwesen getrieben. Wohl gegen 0.15 Uhr hebelte der Unbekannte einen Staubsaugerautomaten einer dortigen Waschstraße auf. Ob und wie viel Bargeld der Täter dabei entwendete, steht noch nicht fest. Auch der angerichtete Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Balingen ermittelt. (mr)

Balingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Ein Leichtverletzter und ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen an der Kreuzung Auf Gehrn / Primelesweg / Lupinenweg im Stadtteil Ostdorf ereignet hat. Ein 93-Jähriger war gegen 8.30 Uhr mit seinem Skoda auf der Straße Auf Gehrn unterwegs. An der Kreuzung übersah er einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Hyundai eines 72-Jährigen, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der Hyundai-Fahrer leicht verletzt. Er konnte von den Sanitätern eines hinzugerufenen Rettungswagens vor Ort behandelt werden. (cw)

