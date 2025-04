Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tatverdächtiger nach räuberischem Diebstahl in Haft - Denkendorf (ES)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart sowie der Polizeiposten Neuhausen seit Montagnachmittag (7.4.2025) gegen einen 29-Jährigen. Dem Mann wird zur Last gelegt, nach einem Diebstahl in einem Supermarkt einen Mitarbeiter angegriffen zu haben. Der Tatverdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Den derzeitigen Ermittlungsergebnissen zufolge hielt sich der 29-Jährige gegen 16.45 Uhr in einem Supermarkt in der Köngener Straße in Denkendorf auf und soll dort unter anderem einen flüssigen Grillanzünder entwendet haben. Als er nach dem Verlassen des Geschäfts daher von einem Mitarbeiter angesprochen wurde, soll er versucht haben, diesen mit einer mitgeführten Schere zu verletzen, um sich im Besitz des Diebesgutes zu halten. Außerdem soll der 29-Jährige den Grillanzünder auf einen abgestellten Roller sowie einen auf dem Parkplatz befindlichen Passanten geschüttet haben. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Durch eine alarmierte Streifenwagenbesatzung konnte der Tatverdächtige noch vor Ort widerstandslos vorläufig festgenommen werden.

Der türkische Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstagnachmittag (8.4.2025) der Haftrichterin beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Diese erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell