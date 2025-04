Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Rauschgiftdealer in Haft

Reutlingen (ots)

Wendlingen (ES):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 22-Jährigen. Der polizeibekannte und vorbestrafte Mann befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Im Verlauf kriminalpolizeilicher Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass der 22-Jährige aus seiner Wohnung heraus einen schwunghaften Handel mit illegalen Betäubungsmitteln betreiben soll. Nachdem von der Staatsanwaltschaft Stuttgart ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss erwirkt werden konnte, durchsuchten die Ermittler am vergangenen Freitag, dem 04.04.2025, die Wohnung des Mannes. Dabei fanden und beschlagnahmten die Kriminalbeamten neben mehreren hundert Gramm Marihuana auch eine kleine Menge Kokain sowie mehrere tausend Euro mutmaßliches Dealergeld und weitere Beweismittel. Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Der beschuldigte deutsche Staatsangehörige wurde noch am Freitagmittag der Haftrichterin beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (cw)

