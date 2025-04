Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr; Tätlicher Angriff; Verkehrskontrollen; Polizeieinsatz durch Spielzeugwaffe; Brände; Raubdelikt

Römerstein (RT): Unter Alkoholeinfluss von der Straße abgekommen

Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der L252 musste eine 39-jährige Autofahrerin ihren Führerschein abgeben. Die Frau befuhr gegen 7.20 Uhr mit einem Skoda Fabia die Landesstraße von Donnstetten herkommend in Richtung Westerheim. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr unter anderem ein Verkehrszeichen und den Zaun einer leeren Weide. Die 39-Jährige wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Sie war nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben. Jedoch stellten die Beamten bei einem Alkoholtest einen vorläufigen Wert von rund 1,4 Promille bei ihr fest. Neben einer Blutprobe musste die 39-Jährige daraufhin auch ihren Führerschein abgeben. Der Skoda, an dem die Airbags ausgelöst hatten, war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6.500 Euro geschätzt. (rd)

Metzingen (RT): In Hotel eingebrochen

In ein Hotel bei Glems ist in der Nacht zum Montag eingebrochen worden. Über eine Notausgangstür verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 21 Uhr bis sechs Uhr Zutritt ins Innere des Gebäudes. Dort wurde eine Glastür eingeschlagen und mehrere Räume nach Bargeld durchsucht. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete der Einbrecher Trinkgeld in bislang unbekannter Höhe. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Metzingen die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Dettingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Schaden in Höhe von zirka 80.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der L 380A entstanden. Ein 27-Jähriger war gegen 19.45 Uhr mit einer Mercedes-Benz C-Klasse auf der Landstraße von Eningen herkommend in Richtung Glems unterwegs. Nach einer Rechtskurve kam der Fahrer mit seinem Wagen vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Straßengraben prallte die C-Klasse gegen eine Dole. Dadurch wurde der Pkw ausgehebelt und rutschte zunächst auf der Beifahrerseite weiter. In der Folge überquerte der Mercedes die Straße und blieb letztendlich auf dem Dach liegen. Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer im Alter von 24 und 28 Jahren konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien. Sie wurden vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Alle standen unter alkoholischer Beeinflussung. Ein Test ergab bei dem Fahrer einen vorläufigen Wert von über 0,7 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den ausländischen Unfallverursacher wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro erhoben. Der Mercedes musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Zur Unterstützung war die Feuerwehr an die Unfallaufnahme ausgerückt. (ms)

Lichtenstein (RT): Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr (Zeugenaufruf)

Nach einem Lkw-Fahrer, weiteren Geschädigte und Zeugen sucht das Polizeirevier Pfullingen nach einem Vorfall, der sich am Montagabend auf der Wilhelmstraße in Unterhausen ereignet hat. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 37-Jähriger gegen 19.25 Uhr zu Fuß zunächst auf dem Gehweg der Wilhelmstraße ortseinwärts unterwegs, als er unvermittelt auf Höhe der Hausnummer 66 auf die Fahrbahn lief und eine mitgeführte Kühlbox in Richtung eines heranfahrenden Lkw warf. Der bislang unbekannte Fahrer konnte seinen Lkw nur noch durch eine Notbremsung unmittelbar vor dem Hindernis zum Stehen bringen. Der 37-Jährige soll im Anschluss mitten auf der Fahrbahn stehen geblieben sein, in Richtung anderer Autofahrer gestikuliert und diese behindert, wenn nicht sogar gefährdet haben, bis er von den zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten in Gewahrsam genommen und von der Straße geführt werden konnte. Nachdem bei ihm nach einer Überprüfung ein Atemalkoholwert von über zwei Promille und Anzeichen für einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt worden waren, musste er nach einer ärztlichen Untersuchung die Nacht in der Ausnüchterungszelle des Polizeireviers verbringen. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/9918-0 um Hinweise. (cw)

Esslingen (ES): In Schulgebäude eingebrochen und randaliert (Zeugenaufruf)

In die Schule im Bernhard-Denzel-Weg sind ein oder mehrere Kriminelle in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Über ein Fenster verschafften sich die Einbrecher zwischen 19 Uhr und 6.30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude in dem sie in der Folge mit brachialer Gewalt weitere Türen aufbrachen, Schränke und Schubladen durchwühlten, weitere Scheiben einwarfen und offenbar mutwillig die Räume verwüsteten. Ob etwas gestohlen wurde und die Höhe der angerichteten Sachschäden sind derzeit noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Oberesslingen sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die zur genannten Zeit im Bereich der Schule verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/310576810 zu melden. (cw)

Esslingen (ES): Tabakwaren gestohlen

In eine Tankstelle in der Weilstraße ist ein Unbekannter am frühen Dienstagmorgen eingebrochen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge hatte sich ein Krimineller gegen 3.30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Tankstellengebäude verschafft. Dort ließ er aus den Auslagen Tabakwaren und Zigaretten im geschätzten Wert von rund 2.000 Euro mitgehen. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Ostfildern-Ruit (ES): Radfahrer übersehen

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen an der Einmündung Senefelderstraße / Stuttgarter Straße ereignet hat. Eine 28-Jährige war gegen acht Uhr mit ihrem Peugeot auf der Senefelderstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Stuttgarter Straße einbiegen. Von der Sonne geblendet übersah sie dabei einen auf der Stuttgarter Straße heranfahrenden 59 Jahre alten Radfahrer, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Ein Rettungswagen brachte den Radler nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. (cw)

Deizisau (ES): Rettungssanitäterin geschlagen

Wegen tätlichen Angriffs auf eine Rettungssanitäterin und Polizeibeamte muss sich seit Montagabend eine junge Frau verantworten. Der Integrierten Leitstelle wurde eine auf dem Boden liegende Frau in der Deizisauer Marktstraße gemeldet. Nachdem der Rettungsdienst kurz vor 18.30 Uhr eingetroffen war, sollte die 18-Jährige zur Behandlung in den Rettungswagen gebracht werden. Hierbei schlug sie unvermittelt einer Sanitäterin in den Rücken. Daraufhin zog sich der Rettungsdienst zunächst zurück und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort beleidigte die stark alkoholisierte Frau die Sanitäterin. Aufgrund ihres aggressiven Verhaltens wurde die Heranwachsende in Gewahrsam genommen. Hierbei wehrte sie sich und versuchte eine Polizeibeamtin zu schlagen. Dies konnte von den Polizisten verhindert werden, indem die 18-Jährige zu Boden gebracht wurde. Im Anschluss musste sie ihren Rausch in einer Arrestzelle ausschlafen. (ms)

Landkreis Esslingen: Allgemeine Verkehrskontrollen

An mehreren Stellen im Landkreis Esslingen sind am Montag größere Kontrollstellen der Polizei eingerichtet worden.

Die größte Kontrollstelle wurde in der Zeit von 15 Uhr bis 22.15 Uhr auf dem Festplatz in Oberensingen neben der B 313 eingerichtet. Es wurden knapp 500 Fahrzeuge und deren Insassen kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten zehn Fahrzeuglenker fest, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen. Fünf Fahrer hatten keine gültige Fahrerlaubnis. An 20 Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen. 18 Insassen waren nicht angeschnallt und fünf Fahrer beschäftigten sich während der Fahrt mit ihren Handys. Zudem wurden Verstöße gegen die Ladungssicherung und die Lenk- und Ruhezeiten bei Lastwagen und deren Lenkern festgestellt. Unterstützt wurden die Beamten von Mitarbeitern des THW.

Beamte des Polizeireviers Kirchheim führten in der Zeit von 16 Uhr bis 22.30 Uhr zwei Kontrollstellen auf der L 1200 bei Weilheim und der Jesinger Straße in Kirchheim durch. Sie stellten acht nicht angeschnallte Insassen fest, wobei zwei Kinder nicht ordnungsgemß gesichert waren. Ein Fahrer telefonierte wärend der Fahrt. Weiterhin führten mehrere Verkehrsteilnehmer die erfolderlichen Papiere nicht mit sich. An einem Fahrzeug war die Betriebserlaubnis erloschen, was geahndet werden musste.

In der Zeit von 17 Uhr bis Mitternacht kontrollierte die Polizei noch den Verkehr auf der Stuttgarter Straße bei Wolfschlugen und der Plieninger Straße bei Neuhausen. Hierbei stellten sie sechs Fahrer fest, die ebenfalls unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen. Acht Insassen waren nicht angeschnallt und ein Fahrer beschäftigte sich auch mit seinem Handy während der Fahrt. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (ms)

Ostfildern (ES): Zeugen zu Unfall in Kemnat gesucht

Das Polizeirevier Filderstadt sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Montagmittag in der Franziskastraße. Derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr ein zehnjähriger Radler gegen 13.15 Uhr die Franziskastraße in Fahrtrichtung Württembergstraße. Als er von einem offenbar erwachsenen Radfahrer überholt wurde, soll es zum Kontakt zwischen den beiden gekommen sein. Der Zehnjährige stürzte in der Folge zu Boden und prallte gegen einen geparkten VW. Der Junge wurde dabei leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Der andere Radfahrer war zwischenzeitig weitergefahren. Er soll mit einem blauen T-Shirt sportlich gekleidet gewesen sein und eine Radfahrbrille getragen haben. Er war vermutlich mit einem Rennrad unterwegs. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum gesuchten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/7091-3 zu melden. Insbesondere eine Fußgängerin, die dem Jungen nach seinem Sturz geholfen hatte, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Filderstadt in Verbindung zu setzen. (rd)

Kirchheim/Teck (ES): Spielzeugwaffe in Öffentlichkeit getragen und Polizeieinsatz ausgelöst

Durch das offene Mitführen einer Spielzeugpistole hat ein 65-Jähriger am Montagnachmittag in Kirchheim einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 16.15 Uhr erkannte eine aufmerksame Zeugin in der Hand des auf dem Bürgersteig der Stuttgarter Straße gehenden Mannes eine Pistole und wählte daraufhin den Notruf. Nachdem der 65-Jährige von den alarmierten Streifenwagenbesatzungen gestellt worden war, stellte sich heraus, dass es sich bei der Pistole, die der Mann zwischenzeitlich im Rucksack verstaut hatte, um ein Spielzeug handelte. Dieses wurde beschlagnahmt. Wegen des Verdachts des verbotenen Führens einer sogenannten Anscheinswaffe wurde gegen den 65-Jährigen ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. (mr)

Hochdorf (ES): Brand von Terrassenüberdachung

Zu einem Wohn- und Geschäftshaus in der Max-Eyth-Straße sind die Einsatzkräfte am Montagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, ausgerückt. Dort hatte sich aus noch unbekannter Ursache die Terrassenüberdachung des Gebäudes entzündet. Dank des schnellen Handelns des Brandentdeckers mit einem Feuerlöscher, der aufsteigenden Rauch wahrgenommen hatte, konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Dieser wird vorläufig auf circa 1.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Flächenbrand

Aus noch unbekannter Ursache ist es am Montagmittag, gegen 13.40 Uhr, auf einem Flurstück bei der Beethovenstraße in Leinfelden zu einem Brand gekommen. Auf einer Fläche von rund 80 Quadratmetern brannte in einem Waldstück ein Baumstumpf und das umliegende Gelände. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (mr)

Reichenbach/Fils (ES): Hoher Sachschaden nach Parkversuch

Ein sich selbstständig gemachter Lkw hat am Montagmorgen in der Steinäckerstraße erheblichen Sachschaden verursacht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte kurz vor acht Uhr ein 27-Jähriger seinen Iveco Transporter an einem Gefällebereich abgestellt und zwar die Handbremse des Fahrzeugs angezogen, jedoch keinen Gang eingelegt. Infolgedessen setzte sich der 3,5 Tonner eigenständig in Bewegung und rollte die Straße abwärts. Dort prallte er zunächst gegen einen geparkten VW Touran, bevor er mit einem Stromkasten kollidierte. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 13.000 Euro geschätzt. Der schwer beschädigte Stromkasten wurde umgehend von Technikern überprüft. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brennende Papiertonne hinter Holzhütte

Ein aufmerksamer Spaziergänger hat am Montagabend im Bereich des Gräbleswiesenweges in Stetten eine brennende Papiertonne neben einer Holzhütte entdeckt und kurz nach 20.30 Uhr die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die neun Wehrleute der Feuerwehr konnten das brennende Behältnis rasch ablöschen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Durch das Feuer entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Rottenburg (TÜ): Bargeld geraubt

Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt das Kriminalkommissariat Tübingen gegen einen 15-Jährigen, der im dringenden Verdacht steht, am Montagabend in der St.-Claude-Straße einen Gleichaltrigen beraubt zu haben. Die Jugendlichen hielten sich gegen 18.30 Uhr zusammen mit einem 16-jährigen Zeugen auf dem Gelände eines früheren Transportunternehmens auf, als der 15-Jährige unvermittelt sein Opfer aufgefordert haben soll, seine Geldbörse herauszugeben. Als sich der Junge weigerte, soll ihn der 15-Jährige angegriffen, von hinten umschlungen und ihm dann zunächst mit Schlägen mit der flachen Hand und schließlich mit einem Faustschlag ins Gesicht verletzt haben, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Letztendlich gelang es ihm einen kleineren Bargeldbetrag aus der Börse zur rauben, mit der er zusammen mit dem 16-Jährigen, der sich passiv verhalten haben soll, die Örtlichkeit verließ. Wenig später wurde dann die Polizei verständigt. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Das Raubgut konnte bei ihm aufgefunden und sichergestellt werden. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt und sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (cw)

