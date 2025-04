POL-RT: Durchfahrtsverbot missachtet; Verkehrsunfälle; Einbrüche

Polizeipräsidium Reutlingen

Neuffen (ES): Zahlreiche Motorradfahrer beanstandet

Mit einem Bußgeld von mindestens 50 Euro müssen Motorradfahrer rechnen, die das von Anfang April bis Ende Oktober geltende Durchfahrtsverbot für Motorräder an Wochenenden und Feiertagen auf der Neuffener Steige (L1250) missachten. Bei entsprechenden Kontrollen am vergangenen Samstag und Sonntag musste die Polizeibeamten 33 Motorradfahrer feststellen, die die deutlich erkennbare Beschilderung über das Verkehrsverbot offensichtlich ignoriert hatten. Die Biker sehen jetzt entsprechenden Bußgeldbescheiden entgegen. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (cw)

Nürtingen (ES): Fußgänger übersehen

Ersten Erkenntnissen leicht verletzt wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag an der Einmündung Max-Eyth-Straße / Dieselstraße ereignet hat. Ein 45-Jähriger wollte gegen 10.30 Uhr mit seinem Ford Fiesta von der Max-Eyth-Straße kommend, nach links in die Dieselstraße einbiegen. Dabei übersah er den querenden Fußgänger und erfasste ihn mit seinem Wagen. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, verständigten den Rettungsdienst, der den 26 Jahre alten Fußgänger nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus brachte. (cw)

Plochingen (ES): In Einfamilienhäuser eingebrochen

In zwei Einfamilienhäuser in der Straße Oberer Haldenweg sind möglicherweise ein und dieselben Kriminellen am vergangenen Wochenende eingebrochen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürften die Einbrecher in beiden Fällen über die Fenster an der Gebäuderückseite gewaltsam in die Häuser eingedrungen sein, in denen sie in der Folge in den Zimmern die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem durchwühlten. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Plochingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Filderstadt (ES): Gas- und Bremse verwechselt

Ein mutmaßlich Leichtverletzter und ein Sachschaden von geschätzten rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag auf der Bonländer Hauptstraße im Stadtteil Bonlanden ereignet hat. Ein 90-Jähriger wollte gegen 11.34 Uhr mit seinem Toyota von der Bonländer Hauptstraße in einen Parkplatz einfahren. Dabei verwechselte er allerdings das Gas- mit dem Bremspedal woraufhin der Wagen nach vorn schoss und einen ordnungsgemäß geparkten BMW Mini rammte. Dadurch wurde Toyota ausgehebelt und durchbrach einen Gartenzaun bevor er in einen Garten schanzte, wo der Wagen nach mehreren Metern zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte den Senior in der Folge zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Mannes noch an Ort und Stelle einbehalten. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wegen des Verdachts möglicherweise ausgelaufener Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr im Einsatz. (cw)

Meßstetten (ZAK): Von der Straße abgekommen und verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der K7151 ist am Montagmorgen eine Pkw-Lenkerin verletzt worden. Die 29-Jährige war kurz vor 7.30 Uhr mit einem KIA Picanto auf der Kreisstraße von Meßstetten in Richtung Lautlingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Frau mit ihrem Pkw alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab. Dort prallte das Fahrzeug zunächst gegen den Böschungsbereich, bevor es sich im weiteren Verlauf überschlug. Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte Fahrerin in ein Krankenhaus. Ihr KIA, an dem ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro entstand, wurde von einem Abschlepper geborgen und abtransportiert. (gj)

