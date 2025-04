Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Unfälle, vor Kontrolle geflüchtet

Starke Rauchentwicklung in leerstehendem Gebäude

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Samstagabend gegen 22.30 Uhr in der Auwiesenstraße in Reutlingen gekommen. In einem leerstehenden Gebäude kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung, welcher einen Schaden von ca. 150.000 Euro verursachte. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeirevier Reutlingen übernommen. Die Feuerwehr war mit insgesamt neun Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort.

Filderstadt (ES): Zigarettenautomat beschädigt

Ein Zigarettenautomat ist in der Samstagnacht in der Kreuzäckerstraße in Brand geraten. Gegen 01.45 Uhr teilte eine Anwohnerin der integrierten Leitstelle mit, dass sie zwei unbekannte dunkel gekleidete Personen nach einem Knall davonrennen sah. Vor Ort konnte die Polizei einen brennenden Zigarettenautomaten vorfinden, der durch die örtliche Feuerwehr gelöscht wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Die Ermittlungen zu den Tätern hat das Polizeirevier Filderstadt übernommen.

Aichtal (ES): Mehrere Strohballen in Brand gesetzt

Am Samstagnachmittag, gegen 17.50 Uhr, wurden der Rettungsleitstelle durch Passanten mehrere brennende Strohballen auf einem Feld hinter der Kanalstraße in Neuenhaus mitgeteilt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten insgesamt sieben, in Flammen stehende, Strohballen festgestellt werden. Das Feuer konnte von der Feuerwehr umgehend gelöscht werden, eine Gefahr für umliegende Gebäude bestand nicht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Die Feuerwehr war mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort.

Neuffen (ES): Verkehrsunfall mit leichtverletzten Verkehrsteilnehmern

Am Samstag, gegen 18.15 Uhr, ist es auf der L1250 "Neuffener Steige" zu einer Kollision zweier Pkw im Begegnungsverkehr gekommen. Ein 18 Jahre alter BMW-Fahrer verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte mit diesem auf die Gegenfahrbahn, wo ihm ein 20 Jahre alter Mann in einem Honda Civic entgegenkam. Hier kam es zum Zusammenstoß beider Pkw, die nachfolgend noch jeweils in die Leitplanken abgewiesen wurden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden, weshalb die Autos von verschiedenen Abschleppdiensten abgeschleppt werden mussten. Da zudem Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste zunächst die Feuerwehr mit Abstreumaßnahmen betraut werden. Eine vollständige Beseitigung der Öl- und Kühlflüssigkeitsspuren wurde nachfolgend durch die Straßenmeisterei und einem speziellen Reinigungsfahrzeug durchgeführt. Die L1250 musste hierzu kurzzeitig voll gesperrt werden. Der BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, ebenso wie der Fahrer des Honda Civic und dessen Beifahrer. Alle drei Personen wurden vom Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR.

Neckartenzlingen (ES): Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer -Zeugenaufruf -

Am Samstag, gegen 14.30 Uhr, ist es auf der L1208b, der Metzinger Straße, zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Pkw gekommen. Ein 43 Jahre alter Mann aus Neckartenzlingen befuhr mit seinem Pkw Mercedes-Benz die Metzinger Straße aus der Ortschaft heraus. An der Einmündung in die Ramshalde bog er links ab. Dies bemerkte ein 19 Jahre alter Lenker eines KTM-Kraftrades zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Der schwer verletzte Motorradführer wurde von Ersthelfern auf der Fahrbahn liegend aufgefunden. Er wurde vor Ort durch die alarmierten RTW Besatzung erstversorgt und anschließend zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw des Geschädigten entstanden diverse Beschädigungen am Heck. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 3.500 Euro. Der entstandene Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf etwa 2.000 Euro und wurde nachfolgend abgeschleppt. Um die ausgelaufenen Betriebsstoffe zu beseitigen, war auch die Feuerwehr im Einsatz. Zur Durchführung einer lückenlosen Unfallaufnahme bittet das Polizeirevier Nürtingen unter Telefon 07022/92240 um sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen.

Balingen (ZAK): Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Diversen Strafanzeigen sehen sich zwei 27- und 29 Jahre alten Männer entgegen, nachdem sie am frühen Sonntagmorgen vor der Polizei geflüchtet sind. Zuvor wurde der Polizei ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise gemeldet, dessen Fahrer beim Erkennen der Polizei vor der Kontrolle flüchtete. Das Fahrzeug konnte in der Albrechtstraße gestoppt und der 27-jährige Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellten die Beamten eine alkoholische Beeinflussung fest. Ein Test ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben musste. Der 29-jährige Beifahrer versuchte nach dem Anhalten des Fahrzeuges ebenfalls zu flüchten, konnte jedoch eingeholt werden. Da er sich den eingesetzten Beamten gegenüber äußerst aggressiv verhielt, musste im weiteren Verlauf unmittelbarer Zwang angewendet werden. Der 29-Jährige beleidigte die Beamten fortwährend mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Durch die Widerstandshandlungen wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Der 29-Jährige musste die restliche Nacht in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers verbringen.

