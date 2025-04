Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brennende Wiese, Einbrüche, Verkehrsunfälle mit teilweise Schwerverletzten

Reutlingen (ots)

Grabenstetten (RT): Unfall mit schwerverletztem Radfahrer

Schwere Verletzungen hat sich ein Radfahrer am Freitagnachmittag auf einer Kreisstraße bei Grabenstetten zugezogen. Der 63-Jährige war gegen 15.30 Uhr mit seinem Rennrad auf einem landwirtschaftlichen Beiweg unterwegs und wollte die K6748 zwischen Römerstein-Böhringen und Grabenstetten queren. Eine 56-jährige Fahrerin eines VW Tiguan fuhr auf der Kreisstraße in Richtung Böhringen und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radfahrer, welcher einen Helm getragen hatte, erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der entstandene Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. Die Unfallermittlungen wurde durch die Verkehrspolizei Tübingen übernommen. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme und Versorgung des Verletzten für zirka zwei Stunden gesperrt werden.

Eningen u.A. (RT): Vier Fahrzeuge aufeinandergeprallt

Am Freitagnachmittag ist es bei einem Auffahrunfall auf der L 380 zu einem Sachschaden von knapp 20.000 Euro gekommen. Gegen 14.15 Uhr befuhr ein 45-jähriger Fahrer eines Hyundai von Eningen kommend in Richtung Würtingen. An der Eninger Weide beabsichtigte er nach links auf den dortigen Parkplatz abzubiegen. Zwei nachfolgende Pkw-Fahrer registrierten dies rechtzeitig und verzögerten ihre Fahrt deutlich. Der 61-jährige Fahrer eines Renault bemerkte dies jedoch zu spät und schob die drei vorausfahrenden Fahrzeuge aufeinander. Glücklicherweise blieben alle Fahrzeuginsassen unverletzt.

Filderstadt (ES): Brennende Wiese

Ein bislang unbekannter Sachschaden ist Freitagnacht beim Brand einer Wiese auf der Gemarkung Filderstadt-Bernhausen im Gewann "Im Löhle" entstanden. Gegen 22.00 Uhr wurde das Feuer beim Notruf 112 gemeldet. Die knapp 200 qm große brennende Wiesenfläche konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor es zu einem größeren Schadensfall kam. Nach momentanen Stand wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Die Ermittlungen zur Brandursache und dem Brandleger dauern an.

Wernau (ES): Riskant überholt und Unfall verursacht (Zeugenaufruf)

Zu erheblichen Behinderungen hat ein Verkehrsunfall geführt, den ein 24-Jähriger am Freitagabend auf der Bundesstraße 313 verursacht hat. Der Fahrer war gegen 23.00 Uhr mit seinem Audi A3 zunächst auf der Bundesstraße 10 von Esslingen kommend in Fahrtrichtung Plochingen unterwegs. Hier soll er sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten und Fahrzeuge rechts überholt haben. Sein zügiges und aggressives Fahrverhalten setzte er nach der Überleitung am Plochinger Dreieck auf die B 313 in Fahrtrichtung Nürtingen auf ähnlicher Weise fort. Auf Höhe der Anschlussstelle Köngen Nord touchierte der Audi-Fahrer beim Fahrstreifenwechsel einen Pkw Renault Berlingo, welcher durch einen 53-Jährigen gelenkt wurde. Durch den Aufprall kollidierten beide Fahrzeuge schließlich mit der Mittelleitplanke, wo sie zum Stillstand kamen. Der Unfallverursacher erlitt nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw waren nach dem Unfall derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 33.000 Euro. Die Bundesstraße musste unter anderem wegen der Verunreinigungen bis 01.00 Uhr gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Esslingen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0711/3990-420.

Ostfildern (ES): Kollision beim Abbiegen

Polizei und Rettungsdienst sind am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in die Nellinger Straße in den Ortsteil Scharnhausen ausgerückt. Ein 41-jähriger Mercedesfahrer befuhr die Nellinger Straße in Fahrtrichtung Plieningen und wollte auf Höhe des Körschplatzes nach links abbiegen. Dabei übersah er, auf Grund von Sonnenblendung, einen 69-Jährigen entgegenkommenden BMW-Fahrer und es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Durch diesen erlitt der Fahrer des BMW leichte Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme kam es vor Ort zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, weshalb verkehrsleitende Maßnahmen durchgeführt wurden.

Dußlingen (TÜ): Einbrüche in Firmen

Gleich in zwei Firmen im Industriegebiet Steinig ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Nach derzeitigem Stand verschafften sich die Einbrecher zwischen 18.00 Uhr und fünf Uhr über eine Fensterscheibe gewaltsam Zutritt zu den Firmen und durchsuchten im Gebäude Räume und Behältnisse. An beiden Tatorten entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Nähere Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Der Polizeiposten Gomaringen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und prüft unter anderem ob ein Zusammenhang mit den Firmeneinbrüchen von der Nacht zuvor ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6005557 ) besteht.

Albstadt (ZAK): Gegen Bäume geprallt, Beifahrer schwerverletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend zwischen Truchtelfingen und Bitz ist eine Person schwer verletzt worden und ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 EUR entstanden. Ein 35-Jähriger war gegen 20.15 Uhr mit seinem Peugeot 206 auf einem geteerten Feldweg von einer Waldgaststätte in Richtung der Einmündung zur K7101 unterwegs. Hierbei kam der Peugeot auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren neben der Fahrbahn befindlichen Bäumen. Durch die Kollision wurde der 46-jährige Beifahrer schwer verletzt. Da der Beifahrer in dem Fahrzeug eingeklemmt war, musste die Feuerwehr den 46-Jährigen aus dem Fahrzeug bergen. Anschließend wurde dieser von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 35-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,00 Promille. Der Mann musste seinen Führschein abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell