Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Sachbeschädigung; Brände; Riskant überholt; Verkehrsunfälle; Erfolgreiche Vermisstensuche; Körperverletzung; Telefonbetrug

Reutlingen (ots)

Hoher Schaden nach mutwilliger Beschädigung an Schule

Unbekannte haben bereits in der Nacht von Sonntag (30.03.2025) auf Montag (31.03.2025) erheblichen Sachschaden an einer Schule in der Carl-Diem-Straße angerichtet. Bei der erst jetzt zur Anzeige gebrachten Straftat schlugen die Täter mit einem Stein eine Fensterscheibe an dem Schulgebäude ein. Der Schaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. (gj)

Riederich (RT): Brand in Schrottcontainer

Ohne Personen- und Sachschaden ist am Donnerstagnachmittag ein Brand in der Industriestraße vonstattengegangen. Kurz nach 16 Uhr hatte der Inhalt eines unter anderem mit Elektroschrott gefüllten Containers bei einem Recyclingbetrieb Feuer gefangen. Durch die Feuerwehr wurden die Flammen rasch gelöscht. Anschließend entleerte ein Bagger den Behälter, um diesen nach Glutnestern zu durchsuchen. (mr)

Lichtenstein (RT): Porsche kollidiert beinahe mit Polizeifahrzeug (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt seit Donnerstagmittag gegen einen 19-Jährigen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung in Zusammenhang mit einem gefährlichen Überholvorgang auf der B312. Der Mann befuhr gegen 13.30 Uhr mit einem schwarzen Porsche Taycan die Steige von Holzelfingen in Richtung Unterhausen. Unmittelbar nach einer scharfen Linkskurve und dem Ende einer auf 60 km/h geltenden Geschwindigkeitsbeschränkung scherte der 19-jährige Porsche-Lenker mit seinem PS-starken Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn aus, um einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. In diesem Moment befuhr ein ziviles Polizeifahrzeug, bei dem es sich um einen VW Multivan handelte, die Steige aufwärts. Während des Überholvorganges näherte sich der mit hoher Geschwindigkeit fahrende Porsche gefährlich nahe dem Streifenfahrzeug. Um eine Frontalkollision mit dem Porsche zu verhindern, musste der Polizeibeamte eine Gefahrenbremsung durchführen und zusätzlich seinen Wagen so weit als möglich nach rechts lenken. Dem Porschefahrer konnte unmittelbar vor dem Polizeifahrzeug wieder nach rechts einscheren und setzte daraufhin seine Fahrt unbeirrt fort. Zu einem Kontakt der Fahrzeuge war es nicht gekommen. Die Polizeibeamten wendeten ihren Pkw, nahmen die Verfolgung auf und konnten den 19-Jährigen und seinen Sportwagen in Unterhausen stoppen und einer Kontrolle unterzeihen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde neben dem Führerschein des Mannes auch sein Porsche zur Spurensicherung an Ort und Stelle beschlagnahmt. Das Polizeirevier Pfullingen bittet Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die den Vorgang beobachtet haben, oder Hinweise auf den Porsche geben können, sich unter Telefon 07121/9918-0 zu melden. Hier wäre es insbesondere von Bedeutung, dass der noch unbekannte Lenker, des durch den Porsche überholten Pkw, sich bei der Polizei meldet. (gj)

Filderstadt (ES): Verkehrsunfall in Sielmingen

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Donnerstagnachmittag in Sielmingen gekommen. Gegen 15.45 Uhr lief ein 62-Jähriger zusammen mit einem Kind auf der Hindenburgstraße in Richtung der angrenzenden Felder. Ein nachfolgender 14-Jähriger auf einem E-Scooter, der hinter einer Gruppe von Radfahrern unterwegs war und die Fußgänger wohl zu spät erkannt hatte, kollidierte in der Folge mit diesen. Der 62-Jährige und das Kind wurden hierbei verletzt. Der Mann wurde nachfolgend im Krankenhaus behandelt. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unfall beim Überholen

Ein Unfall infolge eines Überholmanövers hat sich am Donnerstagvormittag ereignet. Kurz vor elf Uhr war eine 56 Jahre alte Frau mit einem VW Polo auf der Stettener Hauptstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Kurz nach dem Ortseingang setzte sie zum Überholen an, wobei der Wagen mit den linken Rädern in den Grünstreifen geriet. In der Folge verlor die Lenkerin die Kontrolle über den Pkw und stieß frontal gegen einen Mast. Danach schleuderte der VW noch einen Abhang hinunter, ehe er zum Stehen kam. Die 56-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, war nach ersten Erkenntnissen jedoch unverletzt geblieben. Am Polo dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Er musste abgeschleppt werden. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf rund 6.000 Euro. (mr)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Vermisster wohlbehalten aufgefunden

Mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber hat die Polizei am Donnerstagabend nach einem vermissten Senior gesucht. Der orientierungslose 83-Jährige hatte im Laufe des Abends unbemerkt seine Wohnanschrift in Bernhausen verlassen, weshalb Angehörige nach erster eigener Suche schließlich gegen 21 Uhr die Polizei verständigten. Im Verlauf der umfangreichen polizeilichen Suchmaßnahmen konnte der Vermisste gegen 23 Uhr am Flughafen wohlbehalten angetroffen und zurück nach Hause gebracht werden. (cw)

Kirchheim (ES): Mann tätlich angegriffen (Zeugenaufruf)

Ein Mann musste am Donnerstagnachmittag nach einem tätlichen Angriff in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 43-Jährige war gegen 14.10 Uhr nach einem Einkauf zu Fuß auf dem Rückweg nach Hause. Auf dem Fußgängerweg zwischen der Lichtensteinstraße und der Jesinger Straße kam ihm ein bislang unbekannter Radfahrer entgegen. Dieser passierte zunächst den 43-Jährigen, kehrte dann jedoch zurück und stieg von seinem Fahrrad ab. Anschließend zog er ohne Vorwarnug ein Pfefferspray aus der Jackentasche und sprühte dem Fußgänger ins Gesicht. Zudem trat er nach dem Geschädigten. Im Anschluss setzte er sich auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Innenstadt davon. Zeugen kümmerten sich um den Verletzten und verständigten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Der Täter ist etwa 195 cm groß und zirka 30 bis 35 Jahre alt. Er trug eine schwarze Stoffhose, einen schwarzen Pullover sowie eine schwarze Basecap. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Kirchheim unter Telefon 07021/501-0 erbeten. (ms)

Dettingen (ES): Maschine in Brand geraten

Zu einem Maschinenbrand mussten am Donnerstagabend die Rettungskräfte in die Kirchheimer Straße in Dettingen ausrücken. Gegen 19.30 Uhr war im Elektrokasten einer Anlage in einem Firmengebäude ein Brand ausgebrochen, wodurch ein Alarm bei der Feuerwehr ausgelöst wurde. Diese konnte das Feuer rasch löschen und ein Übergreifen der Flammen verhindern. Da ein Mitarbeiter Rauch eingeatmet hatte, wurde er vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Er konnte im Anschluss weiterarbeiten. Über die Höhe des Sachschadens an der Maschine liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brand zweier Müllcontainer

Zwei Müllcontainer sind am Donnerstagabend in der Leinfeldener Bahnhofstraße in Brand geraten. Kurz vor 22.30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge den Brand eines Containers in der Tiefgarageneinfahrt der Filderhalle. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatten die Flammen bereits auf einen danebenstehenden Container übergegriffen. Der Brand konnte im Anschluss rasch gelöscht werden. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeireveir Filderstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

Rottenburg (TÜ): Radfahrer gestürzt

Ein Radfahrer musste nach einem Sturz am Donnerstagvormittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der 32-Jährige befuhr gegen 10.40 Uhr den Radweg zwischen Bad Niedernau und Obernau und kam dabei vermutlich aufgrund einer Bodenwelle zu Fall. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung seiner dabei erlittenen Verletzungen kam er nachfolgend in eine Klinik. An seinem Fahrrad dürften mehrere hundert Euro Sachschaden entstanden sein. (mr)

Balingen (ZAK): Durch falschen Bankmitarbeiter betrogen (Warnhinweis)

Eine Balingerin ist im Laufe der Woche von Betrügern wohl um eine vierstellige Summe Geld gebracht worden. Die Frau erhielt am Mittwoch einen Anruf eines selbsternannten Mitarbeiters ihrer Hausbank, in dem sich der Kriminelle nach möglichen Problemen mit dem TAN-Generator der Balingerin erkundigte. Die Frau hatte außerdem eine vermeintlich von der Bank stammende E-Mail erhalten, in der sie wie gefordert ihre Daten des Online-Bankings angab. In der Folge wurden von den Betrügern mehrere Abbuchungen vom Konto der Geschädigten getätigt.

Die Polizei rät:

- Geben Sie niemals persönliche Daten, Konto- oder Kreditkartendaten, Passwörter, PIN oder sonstige Zugangsdaten preis.

- Ihre Bank wird sich nie bei Ihnen melden und bspw. nach einer TAN oder PIN fragen.

- Klären Sie Verwandte und Bekannte über die betrügerischen Anrufe auf.

- Wenn Sie Opfer eines solchen Betrugs wurden, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Weitere Betrugsmaschen sowie Tipps, wie Sie sich davor schützen können, finden Sie im Internet unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell