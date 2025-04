Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche in Firmen, Unfälle mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Trochtelfingen (RT): Gegenverkehr übersehen

Drei nach derzeitigen Erkenntnissen Leichtverletzte und zwei beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen auf der B313 in Trochtelfingen ereignet hat. Eine 25-Jährige war gegen 5.15 Uhr mit ihrem KIA Picanto auf der Bundesstraße von Kleinengstingen herkommend unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in den Talweg abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden VW Tiguan, dessen 51 Jahre alter Fahrer keine Chance mehr hatte um rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Dabei wurde der KIA so schwer beschädigt, dass die 29 Jahre alte Beifahrerin im Auto eingeschlossen und von der Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, aus dem Auto befreit werden musste. Während der VW Fahrer einen Schock erlitt und behandelt werden musste, mussten die beiden Insassinnen des KIA zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge an denen Sachschäden von jeweils mehreren tausend Euro entstanden waren, wurden von Abschleppdiensten geborgen. (cw)

Köngen (ES): Kind bei Unfall verletzt

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Köngen verletzt worden. Gegen 7.30 Uhr war ein 15-jähriger E-Scooter-Lenker auf dem Gehweg der Unterdorfstraße unterwegs. Im Kurvenbereich der Einmündung Schwanenweg kollidierte er mit einem zu Fuß entgegenkommenden Zehnjährigen, der dabei ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte das Kind zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (mr)

Gomaringen (TÜ): In Firmen eingebrochen (Zeugenaufruf)

Gleich in zwei Firmen in der Robert-Bosch-Straße sind vermutlich ein und dieselben Kriminellen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 20.30 Uhr und sieben Uhr verschafften sich die Einbrecher über eine Fensterscheibe gewaltsam Zutritt zum Bürotrakt einer Firma aus der sie in der Folge einen Tresor mitgehen ließen. Nähere Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Die Höhe des hinterlassenen Sachschadens wird hier auf mehrere tausend Euro geschätzt. Nur wenige Meter weiter drangen die Einbrecher in eine weitere Firma gewaltsam ein, durchsuchten in den Büroräumen sämtliche Schränke und Schubladen und brachen weitere Türen auf. Da aber dort nichts von Wert aufbewahrt wird, dürften sie sich mit einem kleineren Bargeldbetrag aus der Kaffeekasse aus dem Staub gemacht haben, wobei sie auch hier einen Schaden hinterließen, der den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches übersteigt. Auch in einen weiteren Betrieb in der gleichen Straße versuchten die Kriminellen mit massiver Gewalt einzubrechen, scheiterten aber offensichtlich. Der Polizeiposten Gomaringen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07072/91460-0 um Hinweise von Zeugen, die dort im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. (cw)

Haigerloch (ZAK): Firmeneinbruch

Eine Firma in der Salztalstraße im Stadtteil Owingen ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Ziel von Einbrechern geworden. Zwischen 17 Uhr und 6.50 Uhr drangen ein oder mehrere Kriminelle gewaltsam in die Firma ein. In den Büroräumen durchwühlten sie sämtliche Schränke, Schubladen und Schreibtische, wobei sie auf einen Tresor stießen, den sie mitgehen ließen. Der Polizeiposten Haigerloch hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

