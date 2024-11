Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Bettler unterwegs

Edenkoben (ots)

Im Stadtbereich wurden gestern Nachmittag drei nach Geld bettelende Personen gemeldet. In der Metzgergasse wären zwei Männer und eine Frau an einem Anwesen aufgetaucht und hätten um Geldspenden gebeten. Trotz intensiver Nachschau konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet die Bürger um erhöhte Wachsamkeit. Bei Auffälligkeiten sollte die Polizei umgehend verständigt werden. Gemäß der Gefahrenabwehrverordnung ist das Betteln verboten. Die zuständige Verbandsgemeinde wurde in Kenntnis gesetzt.

