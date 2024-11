POL-PDLD: Sachbeschädigung an Waldhütte

Landau (ots) - Zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen kam es am 04.11.2024 gegen 14:15 Uhr auf der B38 bei Landau. Hiernach geriet eine 62-jährige Audi-Fahrerin in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem 75-jährigen Citroën-Fahrer. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 12000 Euro. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt. Die 62-Jährige gab an, dass ihr schon vor Fahrtantritt schwindlig ...

