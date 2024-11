Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Altdorf/Freimersheim - Diesel abgezapft

Unbekannte haben über das zurückliegende Wochenende (Tatzeit 31.10. - 04.11.2024) an einem Sattelzug, welcher in einer Parkbucht entlang der L 540 bei Altdorf abgestellt war und an einem geparkten LKW in der Altdorfer Straße in Freimersheim jeweils über 200 Liter Diesel aus den Kraftstofftanks abgezapft. Anhand der Spuren wurden die Tankdeckel zum Teil mit Gewalt aufgebrochen. Der Kraftstoff wurde anschließend mit einem Schlauch fachmännisch in einen vermutlich mitgeführten Kanister abgeführt. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 2.000 Euro. Von den Unbekannten fehlt jede Spur. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

