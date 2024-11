Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Zugedröhnt

Bild-Infos

Download

Edesheim (ots)

Gleich zwei Fahrzeugführer wurden gestern Mittag (05.11.2024, 13 Uhr) bei einer Standkontrolle in der Staatsstraße erwischt, weil sie an den Vortagen kifften. Beide Fahrer, 42 und 47 Jahre alt aus dem Kreis SüW, gaben letztendlich an, an den Vortagen Marihuana konsumiert zu haben. Die Fahrzeugschlüssel wurden einkassiert, die Führerscheine sichergestellt und beide mussten mit zur Blutprobe. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell