POL-RT: Verkehrsunfälle; Fahrschulauto genötigt; Riskant gefahren; Einbruch in Bauwagen; Heckenbrand; Streitigkeiten; Zündelnde Kinder; Einbruch in Sportgeschäft und gestohlenen Transporter gefunden

Kind angefahren und nicht angehalten (Zeugenaufruf)

Ein Kind ist am Mittwochmorgen von einem bislang unbekannten Pkw-Lenker angefahren und leicht verletzt worden. Der Unbekannte befuhr mit einem schwarzen Kleinwagen gegen acht Uhr die Sonnenstraße in Richtung Sickenhäuser Straße. Auf Höhe der Römerschanzschule touchierte der Fahrer mit seinem Wagen einen sieben Jahre alten Jungen, der den dortigen Fußgängerüberweg überquerte. Ohne anzuhalten war der Unfallverursacher im Anschluss weitergefahren. Die Polizei geht bereits ersten Hinweisen nach. Das Polizeirevier Reutlingen bittet Zeugen, die bislang noch nicht bekannt sind, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (ms)

Lichtenstein (RT): Fahrschulauto genötigt

Einer ganzen Reihe an Straftaten sieht ein Pkw-Lenker entgegen, der am Mittwochabend ein Fahrschulauto genötigt hat. Der Fahrlehrer war mit seiner Schülerin von Pfullingen herkommend in Richtung Unterhausen unterwegs. Hierbei wurde ihnen von einem Honda-Lenker mehrmals die "Lichthupe" gegeben. Weiterhin bremste er das Fahrschulauto grundlos aus. Eine Streife des Polizeireviers Pfullingen konnte kurz vor 20.30 Uhr das Fahrzeug auf dem Gelände einer Tankstelle in Unterhausen anhalten. Bei der anschließenden Kontrolle des 31 Jahre alten Fahrers stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese wurde nach einer Trunkenheitsfahrt im März diesen Jahres beschlagnahmt. Da sich der Verdacht ergab, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte, wurde ein freiwilliger Vortest durchgeführt. Dieser verlief postiv. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Fahren unter Einwirkung berauschender Mittel eingeleitet. (ms)

Münsingen / Bad Urach (RT): Zeugen zu riskanten Fahrmanövern gesucht

Das Polizeirevier Münsingen sucht Zeugen einer riskanten Fahrweise eines noch unbekannten Porsche-Lenkers, der sich am Mittwochnachmittag auch der Kontrolle durch die Polizei entzogen hat. Der Unbekannte befuhr gegen 15.15 Uhr den Hahnensteig in Auingen in Richtung Hauptstraße. Auf Höhe des Alten Lagers überholte er innerorts mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und trotz eines entgegenkommenden Lasters ein anderes Fahrzeug. Die überholte Autofahrerin musste zur Verhinderung einer Kollision ein Bremsmanöver einleiten. In Richtung Stadtmitte Münsingen überholte der Porsche-Lenker dann wohl ebenso gefährlich weitere Fahrzeuge. Als der Porsche Panamera im Bereich der Achalmstraße von einer hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung festgestellt werden konnte, beschleunigte der Lenker noch weiter und flüchtete über die K 6701 in Richtung Dottingen. Am Ortseingang verloren die Beamten den Porsche aufgrund der hohen Geschwindigkeit aus den Augen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen erkannte dann eine weitere Streifenwagenbesatzung den Porsche beim Tiergarten in Bad Urach, wobei der Lenker abermals mit erheblicher Geschwindigkeit über die B 28 in Richtung Hengen flüchtete. Er konnte im weiteren Verlauf nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die die Fahrt des schwarzen Porsche Panamera mit Stuttgarter Kennzeichen beobachtet haben oder durch die Fahrweise gefährdet worden sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07381/9364-0 zu melden. Ebenso nimmt das Polizeirevier Münsingen unter dieser Telefonnummer Hinweise auf den unbekannten Lenker des Fahrzeugs entgegen. Dieser ist circa 30 Jahre alt und war mit einem weißen Oberteil bekleidet. (mr)

Walddorfhäslach (RT): Vorfahrt missachtet

Leicht verletzt wurde ein 19 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend an der Einmündung Walddorfer Straße / Altenrieter Weg im Ortsteil Häslach ereignet hat. Ein 19-Jähriger war gegen 21 Uhr mit seinem VW Polo auf dem Altenrieter Weg in Richtung Walddorfer Straße unterwegs. An der Einmündung bog er ohne auf die Verkehrszeichen zu achten nach links in die vorfahrtsberechtigte Walddorfer Straße ein. Im Kreuzungsbereich kam es dabei zur Kollision mit einer aus Richtung Walddorf heranfahrenden Suzuki. Deren 19-jähriger Fahrer stürzte dabei und musste in der Folge von der Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens behandelt werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf knapp 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Auffahrunfall mit mehreren Leichtverletzten

Mehrere Fahrzeuginsassen sind bei einem Auffahrunfall am Mittwochabend in Esslingen leicht verletzt worden. Ein 25-Jähriger war gegen 20.15 Uhr mit einem Ford Fiesta auf der Neckarstraße in Richtung Busbahnhof unterwegs. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit fuhr er auf den Audi A6 eines 23 Jahre alten Mannes auf. Bei der Unfallaufnahme klagten der Audifahrer sowie vier Mitfahrer im Alter von 21 bis 32 Jahren über Schmerzen. Der vorsorglich hinzugerufene Rettungsdienst konnte keine äußerlichen Verletzungen feststellen, so dass ein Transport in eine Klinik nicht nötig war. Der Ford musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unter Alkoholeinfluss stehend schadensträchtigen Unfall verursacht

Ein Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Echterdingen entstanden. Eine 29-Jährige war kurz nach 21.30 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Langwiesenstraße unterwegs. Hierbei krachte sie auf Höhe des Heineweg gegen einen geparkten Mercedes-Benz. Die Kollision war so heftig, dass die B-Klasse noch gegen einen Stromverteilerkasten geschoben wurde. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Frau zuvor zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,3 Promille. Neben einer Blutentnahme musste sie auch ihre Fahrerlaubnis abgeben. Während der Reparaturarbeiten des Verteilerkastens musste der Strom für die umliegenden Gebäude für etwa zwei Stunden abgestellt werden. (ms)

Hochdorf (ES): Erneut in Bauwagen eingebrochen

(Nachtrag zur Pressemeldung vom 01.04.2025/16.32 Uhr)

In einen Bauwagen im Gewann Eisenwinkeläcker ist erneut eingebrochen worden. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürften Kriminelle in den späten Abendstunden des Mittwochs über ein Fenster gewaltsam in den Bauwagen eingebrochen sein und ihn durchsucht haben. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. In den gleichen Bauwagen war erst am Dienstagmorgen eingebrochen worden. Der Polizeiposten Wernau ermittelt. (cw)

Nürtingen (ES): Heckenbrand

Zu einer brennenden Hecke in der Straße Zementwerk sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochabend, gegen 18.10 Uhr, ausgerückt. Zeugenangaben zufolge war das Feuer durch zwei noch unbekannte Jugendliche verursacht worden. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Eine Gefahr für umliegende Gebäude hatte nicht bestanden. Die Ermittlungen zu den Verursachern dauern an. (mr)

Nürtingen (ES): Auseinandersetzung am ZOB

Am Zentralen Omnibusbahnhof ist es am Mittwochabend zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei 24 und 35 Jahre alten Männern gekommen. Aus noch unbekannten Gründen waren die beiden gegen 18.20 Uhr in einen Streit geraten und schlugen beim Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzung am Boden aufeinander ein. Beim Trennen der Kontrahenten mussten die Einsatzkräfte gegen den Älteren Pfefferspray einsetzen. Im Anschluss wurden die Männer auf die Dienststelle gebracht. Eine medizinische Versorgung lehnten sie ab. Auch wollten sie sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Kontrahenten getrennt voneinander entlassen. Sie sehen nun jeweils einer entsprechenden Strafanzeige wegen Körperverletzung entgegen. (mr)

Tübingen (TÜ): Zündelnde Kinder

Nach aktuellem Kenntnisstand durch zündelnde Kinder ist es am Mittwochabend im Heerweg in Hirschau zu einem kleineren Heckenbrand gekommen. Kurz nach 19.30 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei aus, nachdem die Flammen gemeldet worden waren. Diese konnten von einem Zeugen mit Hilfe eines Gartenschlauchs abgelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten wurden von der Feuerwehr übernommen. Nennenswerter Schaden war an dem Gewächs nicht entstanden. Für die benachbarten Gebäude hatte keine Gefahr bestanden. (mr)

Rangendingen (ZAK): Einbrecher unterwegs (Zeugenaufruf)

Ein Sportgeschäft in der Rudolf-Diesel-Straße ist am frühen Mittwoch von einem Einbrecher heimgesucht worden. Wohl gegen 2.30 Uhr drang der Täter gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude ein und suchte im Inneren nach Stehlenswertem. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Derzeitige Ermittlungen des Polizeireviers Hechingen deuten auf einen möglichen Zusammenhang mit dem am frühen Mittwochmorgen in der Dr.-Alexander-Grupp-Straße gestohlenen Peugeot Boxer hin. (Siehe PM vom 02.04.2025/17.08 Uhr). Zudem wurde am Mittwochabend ein weiterer Peugeot Boxer unweit der Dr.-Alexander-Grupp-Straße entdeckt. Der weiße Transporter mit Böblinger Kennzeichen war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vom Gelände eines Autohauses in Gäufelden-Nebringen gestohlen und wohl aufgrund eines technischen Defekts am Ortsrand von Rangendingen abgestellt worden. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 07471/9880-0 um Hinweise. (cw)

Rosenfeld (ZAK): Unter Alkoholeinfluss stehend von der Fahrbahn abgekommen

Ein mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehender Pkw-Lenker ist am Mittwochabend von der Straße abgekommen. Der 40-Jährige war kurz nach 22.30 Uhr mit einem Audi auf der Rosenfelder Straße am Ortsende von Leidringen unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die K 7131 in Richtung Trichtingen kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und unter Alkoholeinwirkung stehend nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte der Mann mit seinem Wagen ein Verkehrszeichen. An dem Pkw entstand dabei ein Schaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Ein Test ergab bei dem Unfallverursacher einen Wert von knapp einer Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Einen Führerschein konnten ihm die Beamten nicht abnehmen, da er bislang noch keinen vorweisen konnte. (ms)

