POL-PPWP: Bargeld aus Auto gestohlen

Diebe waren in der Nacht zu Mittwoch im Bereich "Ohlkasterhohl" aktiv. Am Morgen fiel einem Anwohner auf, dass sich offenbar Unbekannte an seinem Pkw zu schaffen gemacht hatten - an dem Toyota Camry war die Fahrertür nur angelehnt und der Innenraum durchwühlt. Eine erste Überprüfung zeigte, dass die Eindringlinge Bargeld, das im Wageninneren lag, mitgenommen hatten.

Der Fahrzeughalter war sich sicher, sein Auto am Vorabend verschlossen zu haben. Wie es den Tätern gelang, das Fahrzeug zu öffnen, ist noch unklar.

Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 17.15 Uhr, und Mittwoch, 8.35 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |cri

