POL-PPWP: Motorroller und E-Bike gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Drei Fahrzeuge wurden am Dienstagmittag in der Ludwigstraße in einen Unfall verwickelt. Mehrere Menschen wurden dabei leicht verletzt. Das Unglück nahm kurz vor halb eins seinen Lauf, als eine 18-jährige Autofahrerin auf ihrem Weg in Richtung Mainzer Straße in Höhe der Einmündung zur Martin-Luther-Straße verkehrsbedingt bremsen musste. Die 35-jährige Fahrerin im nachfolgenden Hyundai Elantra ...

mehr