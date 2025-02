FW-M: Junger Mann von Spielgerüst gerettet (Berg am Laim)

München (ots) - Dienstag, 18. Februar 2025, 19.14 Uhr Oberbiberger Straße In einem Kinderheim ist es zu einem Zimmerbrand gekommen. Durch die Brandmeldeanlage waren bereits alle Kinder evakuiert worden. Die Brandmeldeanlage des Kinderheimes in der Oberbiberger Straße löste plötzlich aus. Dadurch wurde auch der Räumungsalarm in den Gebäuden aktiviert. Bei Eintreffen der Feuerwehr befanden sich bereits alle Kinder ...

