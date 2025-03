POL-PPWP: Drei Autos in Unfall verwickelt

Kaiserslautern (ots) - Am späten Dienstagabend verfehlte ein Pflasterstein in der Buchenlochstraße nur knapp einen Anwohner. Den Stein warf ein Unbekannter kurz vor 23 Uhr durch ein Fenster eines Wohnanwesens. Er landete in einer Erdgeschosswohnung, unweit des 37-jährigen Bewohners. Die Glasscheibe ging zu Bruch. Der Steinwerfer gab Fersengeld und flüchtete unerkannt in Richtung Hermann-Hesse-Straße. Die Polizei nahm ...

