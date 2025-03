POL-PPWP: Polizei stellt gefälschte Markenprodukte sicher

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Dienstag in der Stresemannstraße an einem Auto zu schaffen gemacht. Am frühen Morgen fiel auf, dass an dem BMW mehrere Scheiben eingeschlagen wurden. Eine Überprüfung des Innenraums durch den Fahrzeughalter ergab, dass die Diebe den Bordcomputer ausgebaut und mitgenommen haben. Dabei wurde auch das Armaturenbrett beschädigt. Außerdem stahlen die ...

mehr