POL-PPWP: An Autos zu schaffen gemacht

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Dienstag in der Stresemannstraße an einem Auto zu schaffen gemacht. Am frühen Morgen fiel auf, dass an dem BMW mehrere Scheiben eingeschlagen wurden. Eine Überprüfung des Innenraums durch den Fahrzeughalter ergab, dass die Diebe den Bordcomputer ausgebaut und mitgenommen haben. Dabei wurde auch das Armaturenbrett beschädigt. Außerdem stahlen die Unbekannten die Zulassungsbescheinigung für den Pkw sowie eine Parkkarte. Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend, 23.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 6.35 Uhr. Der Gesamtschaden wird auf etliche hundert Euro geschätzt. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0631 369-13312 entgegen.

Auch im Gersweilerweg waren Diebe aktiv. Sie verschafften sich in der Nacht zu Dienstag Zugang zu einer Tiefgarage und drangen in einen Skoda Octavia ein, der dort unverschlossen abgestellt war. Aus dem Wageninneren rissen sich die Täter mehrere Kleidungsstücke unter den Nagel, darunter eine Jacke, mehrere Sneaker der Marke "New Balance" und Arbeitsschuhe. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise zu diesem Fall nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199 an.

Auf die Kennzeichen eines Autos hatten es Diebe in der Straße "Altes Forsthaus" abgesehen. Am Dienstagmittag fiel dem Halter eines Kia Picanto auf, dass an seinem Wagen beide Kennzeichenschilder mit der Zulassung aus dem Landkreis Northeim (NOM) in Niedersachsen abmontiert und gestohlen wurden. Da der Pkw über mehrere Tage hinweg nicht benutzt wurde, kann die Tatzeit lediglich auf den Zeitraum zwischen Donnerstag (20.03.), 14 Uhr, und Dienstag (25.03.), 13 Uhr, eingegrenzt werden. Zeugen, die nähere Hinweise geben können, oder denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

