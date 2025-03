POL-PPWP: An Abluftschacht gezündelt?

Lambsborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Am Montagnachmittag rückten die Feuerwehr und die Polizei zu einem Feldweg in der Nähe der Landstraße 465 aus. Von dort wurde ein Brand an einer Jagdhütte gemeldet. Bei der Ankunft der Einsatzkräfte stand die Hütte in Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es, die Flammen zu löschen, dennoch entstand ein Sachschaden von mindestens 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem ...

