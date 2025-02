POL-BO: Korrektur: Nach Raubdelikt - 45-Jähriger leicht verletzt

Bochum (ots) - Die Bochumer Kriminalpolizei ermittelt derzeit wegen eines Körperverletzungsdelikts, das sich am Montag, 10. Februar, in Bochum-Höntrop ereignet hat. Es werden Zeugen gesucht. Nach aktuellem Ermittlungsstand war eine 43-Jährige aus Bochum am besagten Tag gegen 7.15 Uhr zu Fuß im Bereich der Straße In den Schelhöfen, Ecke Mattenburg unterwegs, als ihr ein unbekannter Mann fluchend entgegenkam. ...

