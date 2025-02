POL-BO: Nach Raubdelikt: 45-Jähriger leicht verletzt

Bochum (ots) - Zu einem Alleinunfall kam es am gestrigen 10. Februar in Bochum. Eine 32-jährige Bochumerin befuhr gegen kurz vor 20.30 Uhr mit ihrem E-Scooter den Bereich Wasbaum/Wiemannskamp. An einem Bordstein verlor sie ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über ihr Zweirad. Sie kam zu Fall und wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das ...

