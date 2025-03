Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Steinewerfer entkommt unerkannt

Kaiserslautern (ots)

Am späten Dienstagabend verfehlte ein Pflasterstein in der Buchenlochstraße nur knapp einen Anwohner. Den Stein warf ein Unbekannter kurz vor 23 Uhr durch ein Fenster eines Wohnanwesens. Er landete in einer Erdgeschosswohnung, unweit des 37-jährigen Bewohners. Die Glasscheibe ging zu Bruch. Der Steinwerfer gab Fersengeld und flüchtete unerkannt in Richtung Hermann-Hesse-Straße. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und wegen Sachbeschädigung auf. Das Motiv der Tat ist aktuell unklar. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem ist eine Person, möglicherweise mit einem Pflasterstein in der Hand, aufgefallen? Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell