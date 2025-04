Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Randaliert und Polizeibeamte angegriffen; Auseinandersetzung; Transporter gestohlen;

Reutlingen (ots)

Personenschaden bei Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall mit einer verletzten Person hat sich am Mittwochmorgen ereignet. Kurz vor 8.30 Uhr war ein 22 Jahre alter Mann mit einem VW Touran auf der L 378a unterwegs und fuhr im Bereich der Einmündung der K 6720 auf den verkehrsbedingt haltenden VW Polo einer 39-Jährigen auf. Die Frau verletzte sich dabei ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. Der Blechschaden an den Autos beträgt insgesamt circa 4.000 Euro. (mr)

Reutlingen (RT): Kind durch Unfall schwerverletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Gönninger Straße in Bronnweiler ist ein Kleinkind schwerverletzt worden. Gegen 16.15 Uhr war eine 59-Jährige mit ihrem VW Passat auf der Gönninger Straße ortsauswärt unterwegs, als ein Zweijähriger mit seinem Laufrad die Straße überqueren wollte. Die 59-Jährige Passat-Lenkerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem Kind. Dieses war in Begleitung seiner Mutter, welche unverletzt blieb. Der Junge wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst eine Klinik gebracht. (gj)

Kirchheim (ES): Ertappter Ladendieb setzt bei Verfolgung Pfefferspray ein

Gegen einen 29-Jährigen ermittelt das Polizeirevier Kirchheim seit Mittwochmittag wegen des Verdachts des räuberischen Ladendiebstahls. Der Mann entwendete gegen 13 Uhr in einem Drogeriegeschäft in der Marktstraße drei Parfüm-Artikel im Wert von mehreren hundert Euro, die er in seine Jeansjacke steckte. Beim Verlassen des Marktes schlug die Alarmanlage an und der 29-Jährige flüchtete zu Fuß mit dem Stehlgut. Nachdem zwei Kunden des Marktes den Vorfall beobachtet hatten, nahmen sie die Verfolgung auf und holten den Mann ein. Gegen das anschließende Festhalten wehrte sich dieser jedoch, indem er zunächst einem der Verfolger mit einem Pfefferspray ins Gesicht sprühte und im weiteren Verlauf der Flucht auch den zweiten Verfolger mit Pfefferspray attackierte. Unter Mitwirkung von weiteren Passanten, von denen sich einer bei dem anschließenden Gerangel leicht verletzte, gelang es schließlich den renitenten Dieb dingfest zu machen und der Polizei zu übergeben. Die beiden mit Pfefferspray besprühten Zeugen erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Randaliert und Polizeibeamte angegriffen

Einer ganzen Reihe von Strafanzeigen sieht ein 34-Jähriger nach einem Vorfall entgegen, der sich am Dienstagabend in der Plieninger Straße ereignet hat. Kurz nach 20 Uhr war die Polizei alarmiert worden, weil ein Mann in der Plieninger Straße randalieren, herumschreien und offenbar mit jemandem streiten würde. Zudem sei der Mann mit einer Machete bewaffnet. Vor Ort trafen die Beamten auf den polizeibekannten und psychisch auffälligen Mann, der sich durch heftige Gegenwehr versuchte, der Gewahrsamnahme zu widersetzen, sodass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. In seinem Rucksack konnte in der Folge neben einer Axt auch die beschriebene Machete aufgefunden und sichergestellt werden, mit der er zuvor gegen eine Tür geschlagen und wohl auch einen Familienangehörigen bedroht haben soll. Im Verlauf der weiteren Maßnahmen auf dem Polizeirevier griff der 34-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten unvermittelt mit Faustschlägen an und verletzte zwei von ihnen. Der alkoholisierte und mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen stehende Mann wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in der Folge vorläufig festgenommen und nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen am Mittwochmorgen wieder auf freien Fuß gesetzt, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss. (cw)

Albstadt (ZAK): Auseinandersetzung in Ebingen (Zeugenaufruf)

Auf eine Auseinandersetzung unter mehreren Jugendlichen und Heranwachsenden in Ebingen sind die Beamten des Polizeireviers Albstadt am Dienstagabend aufmerksam gemacht worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand war es kurz nach 18 Uhr auf dem Bürgerturmplatz zu einem handfesten Streit unter Beteiligung von circa zehn Personen gekommen. In dessen Verlauf soll ein 15-Jähriger einen 18-Jährigen mit einem Messer ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt haben. Beim Erkennen der Polizeibeamten flüchtete der Jugendliche in Richtung Kurt-Georg-Kiesinger-Platz. Er konnte nach Hinweisen von Zeugen schließlich in der Schmiechastraße vorübergehend festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf dem Polizeirevier einem Erziehungsberechtigten übergeben werden. Das mutmaßliche Tatmittel konnte bislang nicht aufgefunden werden. Zur ambulanten Versorgung der Verletzungen war auch der Rettungsdienst zum Bürgerturmplatz gerufen worden. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie zum genauen Ablauf und weiteren Beteiligten der Auseinandersetzung aufgenommen und bittet Zeugen, die diese beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07432/955-0 zu melden. (mr)

Rangendingen (ZAK): Transporter gestohlen (Zeugenaufruf)

Nach einem hellblau-metallic-farbigen Transporter der Marke Peugeot Boxter fahndet das Polizeirevier Hechingen. Das Servicefahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen ES-KR 721 war auf dem Gelände einer Firma in der Dr.-Alexander-Grupp-Straße verschlossen abgestellt. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge wurde der sieben Jahre alte Wagen im Wert von rund 12.000 Euro offensichtlich am frühen Mittwochmorgen, gegen ein Uhr gewaltsam geöffnet, kurzgeschlossen und in der Folge gestohlen. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07471/9880-0 um Hinweise. (cw)

Balingen (ZAK): Gegen Gebäude geprallt und verletzt

Zwei verletzte Pkw-Insassen und ein Schaden von rund 17.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochmittag in Engstlatt. Gegen 13 Uhr befuhr ein 73-Jähriger mit seinem Toyota Aygo die Caspar-Nagel-Straße Richtung Ortsmitte. Aus noch unklarer Ursache geriet er mit seinem Wagen nach rechts von der Straße ab, kollidierte zunächst mit einem Gartenzaun und prallte anschließend gegen ein Wohngebäude. Sowohl der 73-Jährige, als auch seine 4-Jährige Mitfahrerin wurden durch den Aufprall verletzt und wurden durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Toyota wurde so schwer beschädigt, dass er aufgeladen und abgeschleppt werden musste. Die Verkehrspolizei Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell