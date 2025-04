Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Unfallfluchten, Raubdelikte, Auseinandersetzungen, Seniorinnen betrogen, Brände, Einbrüche

Zwei versuchte Raubüberfälle

Zwei versuchte Raubdelikte haben sich am Dienstagabend in Reutlingen ereignet. Gegen 19.40 Uhr soll ein 19-Jähriger beim Verlassen eines Lebensmittelladens in der Straße Am Heilbrunnen von drei bislang unbekannten Tätern angesprochen und zur Herausgabe seines Handys aufgefordert worden sein. Der 19-Jährige konnte sich zunächst losreissen und zu Fuß in den Birkenweg flüchten. Dort wurde er von dem Trio eingeholt und gewaltsam zu Boden gebracht. Weiterhin versuchten sie, ihm das Handy zu entreissen. Als ein zufällig vorbeikommender Zeuge anhielt und die Schläger ansprach, rannten sie ohne Beute davon. Die Polizei geht ersten Hinweisen zu möglichen Tatverdächtigen nach.

Ein zweiter versuchter Raub soll sich kurz nach 22 Uhr am Listplatz ereignet haben. Ein 62 Jahre alter Mann wurde von einem bislang unbekannten Täter aufgefordert, Geld auszuhändigen. Dieser Forderung kam der 62-Jährige nicht nach, worauf der Unbekannte versuchte, den Rucksack seinem Opfer zu entreissen. Dem Angegriffenen gelang es in Richtung Bushaltestellen zu laufen, wo Zeugen auf die Tat aufmerksam wurden und ihm zu Hilfe eilten. Der Täter und ein mutmaßlicher Komplize ergriffen daraufhin ohne Beute in Richtung Unter den Linden die Flucht. Von den Unbekannten liegen bislang folgende Beschreibungen vor: Einer war mit einer weißen Jacke und hellblauen Jeans bekleidet. Sein Komplize soll dunkle Bekleidung getragen haben. Die Polizei Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Reutlingen (RT): Bei Sturz verletzt

Nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit hat sich am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet. Gegen 16.45 Uhr war ein 57 Jahre alter Mann mit einem dreirädrigen Piaggio-Motorrad auf der Nibelungenstraße von Reutlingen in Richtung Sickenhausen unterwegs. Dabei kam er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stürzte aufs Bankett. Seine dabei erlittenen Verletzungen wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Das nicht mehr fahrtaugliche Dreirad, an dem sich der Sachschaden auf circa 4.000 Euro belaufen dürfte, musste abgeschleppt werden. (mr)

Reutlingen (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Halskestraße / Am Heilbrunnen ereignet hat. Ein 77-Jähriger war gegen 16 Uhr mit seinem Opel Vectra aus Richtung des Scheibengipfeltunnels herkommend auf der Halskestraße unterwegs und wollte die Kreuzung zur Straße Am Heilbrunnen geradeaus überqueren. Dabei übersah er einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten VW Polo. Dessen 56 Jahre alte Fahrerin hatte keine Chance mehr, um zu reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Während der Unfallverursacher und seine 69 Jahre alte Beifahrerin unverletzt blieben, erlitt die Polo-Fahrerin leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Die beiden Autos, an denen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro entstanden war, wurden von einem Abschleppdienst geborgen. (cw)

St. Johann (RT): Kamin gebrannt

Zu einem Kaminbrand sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend nach Gächingen in den Buchfinkenweg gerufen worden. Die Bewohner eines dortigen Wohnhauses hatten gegen Abend an ihrem Heizkessel Holz nachgelegt. Infolgedessen trat eine massive Rauchentwicklung auf, die sich im gesamten Wohnhaus ausbreitete. Die daraufhin gegen 19.15 Uhr alarmierten Einsatzkräfte konnten einen Brand im Kamin feststellen und diesen mit Unterstützung eines Schornsteinfegers ablöschen. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. (gj)

Nürtingen (ES): In Schulgebäude eingebrochen

In eine Schule in der Steinenbergstraße ist von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter schlug in der Zeit von 23 Uhr bis sechs Uhr mit brachialer Gewalt eine Fensterscheibe im Erdgeschoss ein. Im Inneren des Gebäudes wurden dann verschiedene, ebenfalls verschlossene Räumlichkeiten, gewaltsam geöffnet und offensichtlich nach Stehlenswertem durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der angerichtete Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminaltechnik zur Spurensicherung die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. (gj)

Lenningen (ES): Einbruch in Scheune

Eine Scheune ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Gutenberger Straße in Oberlenningen von einem Einbrecher heimgesucht geworden. Der Unbekannte brach zwischen 19 Uhr und sieben Uhr unter Anwendung von Gewalt eine verschlossene Eingangstüre auf und gelangte so in das Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet, jedoch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. (gj)

Kirchheim/Teck (ES): Zeugen zu Unfall mit verletztem Kind gesucht

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Montagmorgen ein Kind verletzt wurde, sucht aktuell das Polizeirevier Kirchheim. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge ging ein Elfjähriger kurz vor 7.30 Uhr den gemeinsamen Fuß- und Radweg des Panoramawegs entlang, als er von einer noch unbekannten Radfahrerin angefahren wurde. Beide Personen stürzten anschließend zu Boden. Beim Unfall erlitt der Junge leichte Verletzungen. Die unbekannte Radlerin wird als circa 50 Jahre alt beschrieben. Sie hat leicht gräuliche Haare und war auf einem türkisgrünen Fahrrad unterwegs. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 zu melden. (mr)

Esslingen (ES): Schwelbrand zwischen zwei Gebäuden

Zu einem Schwelbrand zwischen zwei Gebäuden ist es am Dienstagabend im Goerdelerweg in St. Bernhardt gekommen. Eine aufmerksame Anwohnerin bemerkte gegen 20.25 Uhr, wie Rauch zwischen den beiden Häusern aufstieg und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es im Anschluss rasch den Schwelbrand zu löschen und ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Ersten Ermittlungen nach könnten am Tag durchgeführte Dacharbeiten für den Brand ursächlich gewesen sein. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Tübingen (TÜ): Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der B 27 erlitten. Ein 44-Jähriger war gegen neun Uhr mit einem Renault Megane auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße von Dußlingen herkommend in Richtung Tübingen unterwegs. Am Ende des zweispurigen Bereichs kam er vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit mit seinem Wagen auf den linken Fahrstreifen und touchierte einen dort fahrenden, 71 Jahre alten Motorradfahrer. Der Senior stürzte daraufhin von seiner Honda. Er wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. An den beiden Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden. (ms)

Tübingen (TÜ): Kollision mit E-Scootern

Zur Kollision zweier E-Scooter-Lenkenden ist es am Dienstagnachmittag in der Poststraße gekommen. Am dortigen Fußgängerüberweg begegneten sich die beiden Personen kurz vor 17.30 Uhr und stießen zusammen. Dabei kam eine 39-Jährige zu Fall und verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der unbekannte männliche E-Scooter-Lenker hatte angehalten und sich nach dem Wohlbefinden der Gestürzten erkundigt. Diese hatte den Mann offenbar nach einem kurzen Gespräch weggeschickt. (mr)

Mössingen (TÜ): Nach Unfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Mössingen sucht Zeugen zu einer schadensträchtigen Verkehrsunfallflucht am Dienstag bei Talheim. In der Zeit zwischen 9.15 Uhr und 13.15 Uhr streifte ein noch unbekanntes Fahrzeug in der Straße Holder einen am Fahrbahnrand stehenden Subaru auf der kompletten rechten Seite. Der Verursacher fuhr anschließend davon. Allein der Schaden am Subaru dürfte sich auf schätzungsweise 6.000 Euro belaufen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum vermutlich grünen Verursacherfahrzeug oder dessen Lenker machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07473/9521-0 zu melden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Werkzeug gestohlen (Zeugenaufruf)

In eine Firma in der Wilhelm-Maybach-Straße sind Unbekannte am vergangenen Wochenende eingedrungen. Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, verschafften sich die Kriminellen Zutritt in die Werkstatträume, aus denen sie in der Folge diverse Werkzeuge, darunter mehrere sogenannte Rätschensätze, mitgehen ließen. Der Wert des Diebesgutes dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 5.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die insbesondere am Sonntagmittag dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 zu melden. (cw)

Bisingen (ZAK): Unfall beim Abbiegen

Ein Verkehrsunfall mit Verletzten hat sich am Dienstagabend bei der Anschlussstelle Bisingen-Süd ereignet. Kurz vor 18.30 Uhr wollte eine 62 Jahre alte Frau mit ihrem VW von der B 463 nach links auf die Auffahrt der B 27 nach Balingen abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem in Richtung Empfingen fahrenden Audi einer 23-Jährigen. Die beiden Autos stießen dann noch mit dem am Einmündungsbereich wartenden Seat eines 23 Jahre alten Mannes zusammen. Beim Unfall erlitten die beiden Frauen nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie nachfolgend in eine Klinik. Zum Abtransport der drei Fahrzeuge wurde ein Abschleppdienst angefordert. Die Feuerwehr war zur Reinigung der Fahrbahn an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Albstadt-Tailfingen (ZAK): Jugendlicher mit Messer verletzt

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Albstadt seit Dienstagabend gegen einen 15 Jahre alten Jugendlichen. Ersten Erkenntnissen nach soll es zwischen dem 15-Jährigen und einem 17 Jahre alten Bekannten an einer Bushaltestelle in der Martin-Luther-Straße in Tailfingen zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. In deren Verlauf soll der jüngere dem älteren Kontrahenten mit einem Messer oberflächliche Schnittverletzungen zugefügt haben. Bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort hatte sich der Tatverdächtige bereits entfernt. Der Rettungsdienst kümmerte sich im Anschluss um den Verletzten. Die Tatzeit und der genaue Ablauf der Auseinandersetzung müssen noch ermittelt werden, da der Fall erst am Abend von einer Mitarbeiterin eines Jugendheims gemeldet wurde. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Albstadt (ZAK): Betrüger erbeuten mehrere zehntausend Euro Bargeld und Schmuck

Gleich zwei ältere Frauen sind im Laufe des Dienstags in Albstadt das Opfer von dreisten Kriminellen mit der Betrugsmasche des sogenannten Schockanrufs geworden. In beiden Fällen wurde den Seniorinnen vorgegaukelt, dass die Kinder tödliche Unfälle verursacht hätten und zur Verhinderung der drohenden Haftstrafen hohe Kautionen fällig wären. Die in Sorge um ihre Kinder versetzten Frauen schenkten den Anrufern Glauben und übergaben im Laufe des Nachmittags an ihren Wohnanschriften mehrere zehntausend Euro Bargeld sowie hochwertigen Goldschmuck. Später flogen die Taten auf und die Geschädigten erstatteten Anzeige. Von den beiden Abholern liegen ähnliche Personenbeschreibungen vor: Beide Männer sind etwa 165 bis 170 cm groß , zirka 30 Jahre alt und schlank. Sie haben dunkle Haare und einen Bart. Über die Bekleidung liegen keine konkreten Angaben vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und überprüft, ob ein Tatzusammenhang bestehen könnte. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 07432/955-0 beim Polizeirevier Albstadt erbeten.

Die Polizei warnt: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen! Weitere Tipps und Hinweise finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (ms)

