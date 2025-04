Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Randalierer; Rauch aus Fensterschacht; Verpuffung; Streitigkeiten

Reutlingen (ots)

Kirchheim (ES): Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Ein Schaden in Höhe von etwa 18.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der Schlierbacher Straße in Kirchheim entstanden. Ein 71-Jähriger war kurz nach zwölf Uhr mit einem VW Golf von einer Tankstelle herkommend auf die Schlierbacher Straße eingefahren und kollidierte hierbei mit dem Audi Q2 einer 45 Jahre alten Frau. Beide Fahrzeuge mussten im Anschluss abgeschleppt werden. (ms)

Ostfildern (ES): Zweirad-Lenker gestürzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Zweirad-Lenker beim Sturz von seinem Kleinkraftrad am Montagnachmittag bei Nellingen erlitten. Der 40-Jährige war gegen 16 Uhr mit seiner Honda in den Serpentinen von der Umgehungsstraße herkommend in Richtung Nellingen unterwegs. In der zweiten Kurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und verletzte sich beim Sturz von seiner Maschine. Eine Angehörige brachte den Verletzten im Anschluss in eine Klinik. (ms)

Filderstadt (ES): Unfall auf der B 27

Ein schwerer Verkehrsunfall mit vier Verletzten hat sich am Montagnachmittag auf der B 27 ereignet. Ein 25-Jähriger war gegen 16.40 Uhr mit einem Mercedes-Benz von der B 312 von Aich herkommend auf die B 27 in Richtung Stuttgart aufgefahren. Eine auf dem rechten Fahrstreifen fahrende, 18 Jahre alte Lenkerin einer Mercedes-Benz A-Klasse musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, auf die linke Fahrspur wechseln. Hierbei kam es zur Kollision mit dem dort fahrenden Pkw eines 41 Jahre alten Mannes. Dessen Toyota stieß anschließend mit der Mittelleitplanke zusammen, schleuderte nach rechts und kam quer auf dem Beschleunigungsstreifen zum Stehen. Die A-Klasse drehte sich nach dem Zusammenstoß mit dem Toyota um 360 Grad und kollidierte noch mit dem Wagen des Unfallverursachers. Dessen Mercedes drehte sich daraufhin ebenfalls und kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Endstand. Bei dem Unfall zogen sich der 25-jährige Mercedes-Lenker, die 18 Jahre alte Frau und eine gleichaltrige Mitfahrerin in der A-Klasse sowie eine 45 Jahre alte Beifahrerin in dem Toyota Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu. Sie mussten mit mehreren Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht werden. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an den Pkw sowie der Leitplanke wird auf 23.000 Euro geschätzt. Neben der Feuerwehr waren auch Mitarbeiter der Straßenmeisterei an die Unfallstelle ausgerückt. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr einspurig vorbeigeleitet werden. Gegen 20 Uhr war die B 27 in Richtung Stuttgart wieder frei befahrbar. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Betrunken randaliert

Im Ausnüchterungsgewahrsam endete der Tag für einen 25-Jährigen, der am Montagnachmittag vor einer Gaststätte in der Wellingstraße randaliert hat. Gegen 16.45 Uhr war die Polizei alarmiert worden, weil ein Mann vor einer Gaststätte Tische und Stühle umhergeworfen, laut herumgeschrien, in bedrohlicher Haltung auf vorbeilaufende Passanten losgegangen, diese angepöbelt und auf den Boden vor dem Lokal uriniert haben soll. Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf den deutlich alkoholisierten 25-Jährigen. Nachdem eine Überprüfung bei ihm einen vorläufigen Atemalkoholwert von über drei Promille ergab, musste der nicht mehr verkehrsfähige Mann in Gewahrsam genommen werden. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde er auf richterliche Anordnung in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers eingeliefert und sieht jetzt einer entsprechenden Kostenrechnung entgegen. (cw)

Nürtingen (ES): Radunfall im Saubachtunnel

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Radlerin bei einem Unfall am Montagnachmittag im Saubachtunnel erlitten. Die 57-Jährige befuhr kurz nach 17 Uhr den Tunnel von der Plochinger Straße in Richtung Bahnhofstraße. Dabei kam es an einer Engstelle zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden, 29 Jahre alten Radfahrer, der Zeugenangaben zufolge den Tunnel mit schneller Geschwindigkeit in Richtung Plochinger Straße befahren hatte. Die 57-Jährige stürzte in der Folge zu Boden. Sie wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. (rd)

Plochingen (ES): Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag erlitten. Der 57-Jährige befuhr mit seiner BMW gegen 16.10 Uhr die Otto-Konz-Brücke von Plochingen herkommend und wollte auf die B 10 nach Ulm einfahren. Dabei kam er im Kurvenbereich zu Fall. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. An seiner BMW war augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden. Zum Abstreuen der Fahrbahn war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Ostfildern (ES): Rauch aus Fensterschacht

Rauch aus dem Fensterschacht eines Wohnhauses hat am Montagmittag für kurzzeitige Aufregung in Nellingen gesorgt. Kurz vor 13 Uhr waren die Rettungs- und Einsatzkräfte in die Schwabstraße ausgerückt, nachdem ein dortiger Brand gemeldet worden war. Wie sich vor Ort herausstellte, könnte vermutlich durch eine Zigarette oder Ähnliches in Brand geratenes Laub den Qualm aus dem Lichtschacht ausgelöst haben. Verletzt wurde niemand. Sachschaden war nach derzeitigem Kenntnisstand ebenfalls nicht entstanden. (mr)

Deizisau (ES): Randaliert und Polizeibeamte angegriffen

Wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch muss sich ein 42-Jähriger verantworten, der am frühen Dienstagmorgen in der Jahnstraße randaliert hatte. Kurz nach Mitternacht hatten Zeugen die Polizei alarmiert, nachdem der stark alkoholisierte Mann offensichtlich grundlos an einem Mehrfamilienhaus die Eingangstür und einen davor geparkten Pkw beschädigt hatte. Durch den beschädigten Glaseinsatz der Tür gelangte er ins Innere des Gebäudes und polterte dort gegen mehrere Wohnungen. Dazu schrie er lauthals Beleidigungen in Richtung der zwischenzeitlich wachgewordenen Bewohner. Der Mann konnte durch herbeigeeilte Polizeibeamte in Gewahrsam genommen werden, wogegen er sich massiv wehrte. Dem Randalierer, der die eingesetzten Polizeikräfte ebenfalls unentwegt beleidigte, wurden Handschließen angelegt. Da er sich an der beschädigten Tür leicht verletzt hatte, wurde er ambulant in einer Klinik versorgt. Auf dem anschließenden Weg in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Esslingen versuchte der sich weiter äußerst aggressiv verhaltende 42-Jährige zudem noch mehrfach die Beamten körperlich anzugreifen. (gj)

Denkendorf (ES): Mit Messer bedroht

Noch unklar sind die Hintergründe eines Vorfalls in der Neuhäuser Straße am Montagabend. Gegen 21.30 Uhr fuhren ein 15-Jähriger und seine 13 Jahre alte Begleiterin mit dem Bus vom Flughafen nach Denkendorf. An einer Haltestelle in Wendlingen stiegen fünf bislang unbekannte Jugendliche in den Bus ein. Nachdem sich die sieben im Bus zunächst normal unterhalten hatten, stiegen alle Personen in der Neuhäuser Straße aus dem Bus aus. Hierbei soll der 15-Jährige aus noch ungeklärtem Grund von einem Jugendlichen aus der Gruppe heraus provoziert und in der Folge auch mit einem Messer bedroht worden sein. Nachdem Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, flüchtete die Gruppe. Eine anschließende Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Polizeiposten Neuhausen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und den beteiligten Personen übernommen. (gj)

Burladingen (ZAK): Verpuffung an Heizungsanlage

Eine Verpuffung an der Ölheizung eines Wohnhauses in der Uhlandstraße hat in der Nacht zum Dienstag die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 23.30 Uhr hatten die Hausbewohner die Verpuffung sowie die anschließende Rauchentwicklung bemerkt und das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 27 Feuerwehrleuten anrückte, lüftete den Kellerraum und schaltete die Heizungsanlage ab. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war mit zwölf Einsatzkräften vor Ort. Sachschaden war nicht entstanden. (rd)

