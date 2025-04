Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfall mit Stadtbahn; Essen auf Herd vergessen; Gasgeruch in Mehrfamilienhaus; Einbruch

Reutlingen (ots)

Ostfildern (ES): Fußgänger von Bahn erfasst

Ein Fußgänger ist am Dienstagmorgen im Scharnhauser Park von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge wollte der 20-Jährige gegen 7.20 Uhr den unbeschrankten Fußgängerbahnübergang von der Niemöllerstraße herkommend in Richtung Adolf-Hölzel-Weg queren. Hierbei übersah er offenbar die von links kommende Stadtbahn der Linie U8 nach Nellingen, worauf er von der Bahn erfasst wurde. Der 44 Jahre alte Triebwagenführer hatte noch versucht, den Zusammenstoß durch eine Notbremsung zu verhindern. Der Fußgänger wurde noch mehrere Meter von der Bahn mitgezogen und kam schließlich im Gleisbett zum Liegen. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der 20-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Die Stadtbahn war zum Unfallzeitpunkt nach aktuellem Kenntnisstand mit 42 Personen besetzt, von denen offenbar niemand verletzt wurde. Mehrere Schüler, die den Unfall mitbekommen hatten, sowie der 44-Jährige und der Fahrer der entgegenkommenden Stadtbahn wurden vom Rettungsdienst betreut. Der geschätzte Schaden an der U8 beträgt circa 8.000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehr sowie ein Mitarbeiter des Verkehrsbetriebs vor Ort. Die Unfallaufnahme, bis zu deren Ende es zu Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs kam, war kurz nach neun Uhr abgeschlossen. (mr)

Esslingen (ES): Herd eingeschalten und Wohnung verlassen

Essen auf einem eingeschalteten Herd hat am Dienstagmittag zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Flandernstraße geführt. Nachdem in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses kurz vor 13.45 Uhr die Rauchmelder Alarm ausgelöst hatten, verständigten Anwohner die Rettungskräfte. Durch die mit 22 Einsatzkräften vor Ort geeilte Feuerwehr konnte die Wohnung notgeöffnet und die Ursache für die Rauchentwicklung schnell gefunden werden: Essen das auf dem eingeschalteten Herd offensichtlich vergessen worden war. Im Anschluss wurde die Wohnung durch die Feuerwehr belüftet. Die Wohnungseigentümer befanden sich nicht vor Ort. (gj)

Nürtingen (ES): Gasgeruch in Mehrfamilienhaus

Die Meldung über Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus in der Rümelinstraße hat am Dienstagvormittag, kurz nach zehn Uhr, die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte eine Bewohnerin zuvor ihre Gasheizung in Betrieb genommen. Die Heizung wurde in der Folge abgeschaltet und die betroffene Wohnung durch die Feuerwehr belüftet. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Hochdorf (ES): In Bauwagen eingebrochen

Ein Bauwagen im Gewann Eisenwinkeläcker ist zum Ziel von bislang unbekannten Einbrechern geworden. Die Täter brachen in den frühen Morgenstunden den verschlossenen Wagen gewaltsam auf und stahlen aus diesem einen geringen Bargeldbetrag sowie ein ausrangiertes Ortschild von Hochdorf. Der Polizeiposten Wernau hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. (gj)

