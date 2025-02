Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Taschendieb in Weida

Greiz (ots)

Weida: Eine 65-jährige Frau wurde Opfer eines Taschendiebstahls, so dass die Polizei nun ermittelt. Die Geschädigte befand sich demnach am 18.02.2025, gegen 16:00 Uhr in einem Supermarkt in Weida (Am Schafberge). Während des Aufenthaltes griffen sich bislang unbekannte Täter ihre Geldbörse, welche sie in der unverschlossenen Jackentasche mit sich führte. Beim Bezahlen bemerkte sie schließlich das Fehlen ihres Portemonnaies und meldete dies der Polizei. In der Folge wurde zudem bekannt, dass durch unbekannten Täter ein vierstelliger Geldbetrag vom Konto der Geschädigten an dem Geldautomaten auf dem Weidaer Markt abgehoben. Der 65-Jährigen selbst fiel im Supermarkt eine ca. dreißigjährige (vermutliche osteuropäische) schlanke Frau mit längeren blonden Haaren auf. Sie wird auf ca. 165 cm geschätzt und trug einen hellen längeren Steppmantel sowie ein buntes, kariertes Halstuch. Ob diese Dame im Zusammenhang mit dem Diebstahl steht, ist ungewiss.

Die Greizer Polizei ermittelt zum Diebstahlsgeschehen und bittet Zeugen, welche Hinweise dazu geben können, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden. (Bezugsnummer 0044027/202) (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell